Genoa, ecco Justin Bijlow: il nuovo portiere. È il primo annuncio invernale

Il Genoa ha annunciato il primo acquisto della sessione di calciomercato invernale: dal Feyenoord ecco il nuovo portiere, Justin Bijlow, in foto con il ds Lopez.

Classe 1998, Bijlow è cresciuto proprio nel Feyenoord collezionando oltre 150 presenze in prima squadra, con esperienze significative in Champions, Europa e Conference League. Nella sua carriera ha vinto 7 titoli nazionali a livello di club, con la nazionale ha collezionato 8 presenze tra i pali. Con la rappresentativa degli ‘Orange’ è stato selezionato tra l’altro sia per il Mondiale del 2022 sia per l’Europeo 2024.

Il Genoa continua a muoversi sul mercato con l’intento di ufficializzare nuovi giocatori nel più breve tempo possibile. Per Baldanzi si aspetta solo l’ok definitivo dalla Roma, mentre oggi Fabrizio Romano ha riportato una trattativa avanzata per Nils Zatterstrom, difensore dello Sheffield United. Rossoblù che guardano anche a Casseres del Tolosa come rinforzo a centrocampo