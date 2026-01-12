Mercato Genoa: è fatta per Bento dall’Al-Nassr

Nelle prossime ore arriverà il nuovo portiere del Genoa: è tutto fatto per Bento dell’Al-Nassr, ormai ex compagno di squadra di Cristiano Ronaldo. Il brasiliano viaggerà verso l’Italia questa sera per le visite mediche e la firma sul contratto. Prestito con diritto di riscatto fissato intorno agli otto milioni di euro.

Classe 1999, cresciuto all’Atletico Paranaense, in passato aveva ricevuto le attenzioni di Manchester City, Inter e Juve. I rossoblù hanno vinto la concorrenza del West Ham, forti della volontà del giocatore di approdare verso Genova.

Primo innesto del ds Lopez per la squadra di mister De Rossi, il quale aveva ammesso quanto la porta fosse un reparto da monitorare sul mercato. Questo nonostante la stima nei confronti di Leali, lo scorso anno tra i protagonisti ma in questa stagione autore di qualche défaillance di troppo. Buona la sua prestazione a San Siro e sarà ancora lui a difendere i pali genoani nell’importante scontro diretto contro il Cagliari.

La formazione ufficiale del Genoa (clicca qui per la cronaca)

Leali, Marcandalli, Ostigard, Vasquez, Norton-Cuffy, Frendrup, Malinovskyi, Ellertsson, Martin, Vitinha, Colombo.

A disposizione: Sommariva, Lysionok, Thorsby, Stanciu, Messias, Sabelli, Ekhator, Cuenca, Otoa, Fini, Masini, Venturino, Nuredini.

Allenatore: De Rossi.