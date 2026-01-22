Genova. L’affare Baldanzi-Genoa è in chiusura. L’ex giocatore della Roma è atterrato a Milano e nelle prossime ore arriverà a Genova per unirsi alla squadra.

Il centrocampista ritrova così Daniele De Rossi che lo aveva già allenato nella squadra capitolina. Il classe 2003 arriverà con la formula del prestito, più probabilmente con diritto di riscatto.

Dovrebbe fare il percorso inverso invece Venturino. Il classe 2006 dovrebbe così andare a rinforzare il reparto offensivo di Giampiero Gasperini, da sempre amante degli esterni d’attacco. Manca però da capire le cifre e le modalità di questa eventuale contropartita.

Giuseppe Riso, procuratore di entrambi i giocatori, avrebbe così chiuso due trattative che si stavano trascinando da alcuni giorni.

Dopo l’arrivo del portiere Justin Bijlow, primo innesto del mercato invernale, dunque Tommaso Baldanzi dovrebbe essere il secondo rinforzo per Daniele De Rossi.