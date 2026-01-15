Chiude Galleria Arte Fiori: addio allo storico fioraio di via XX Settembre

Genova. Chi si è ritrovato a passare in via XX Settembre in questi giorni non ha potuto fare a meno di notare che sulle vetrine di uno degli storici negozi di fiori della strada è comparso un cartello che segna la fine di un’epoca: la Galleria Arte e Fiori, punto di riferimento per acquistare piante, fiori, bouquet e composizioni, ha annunciato la cessazione dell’attività.

La sofferta decisione dei titolari, Maria e Simone Rossetti, arriva a dopo quasi 15 anni di attività ereditata dal padre Angelo, che aveva aperto il negozio negli anni ’80. spegne, così, un’altra insegna storica a Genova. Troppo difficile restare a galla in un settore così delicato come quello florovivaistico con la concorrenza dell’e-commerce, i costi in aumento e tasse e imposte cui fare fronte.

E così in sordina, senza grandi annunci, i due soci hanno affisso sulle vetrine un piccolo cartello che annuncia la chiusura. Lo showroom di oltre 600 mq al 166 di via XX Settembre verrà presto svuotato di tutte le piante, i mazzi di fiori colorati e le composizioni floreali che attiravano non solo i clienti, ma anche gli appassionati e i curiosi che visitavano il negozio come fosse una sorta di piccola esposizione.

Alla notizia della chiusura sono stati tanti i commenti dispiaciuti: genovesi che per generazioni si sono rivolti ai Rossetti per acquistare un bouquet o una pianta, per ammirare le ultime tendenze del settore o semplicemente per chiedere un consiglio. Non è ancora chiaro cosa sorgerà al posto della storica insegna, ma c’è la speranza che i locali non restino vuoti e che i sette dipendenti possano trovare una nuova occupazione.