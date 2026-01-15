  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Sipario

Chiude Galleria Arte Fiori: addio allo storico fioraio di via XX Settembre

Dopo oltre 40 anni di attività i due soci hanno deciso di abbassare la saracinesca: troppo alti i costi, troppa la concorrenza nel settore

Generico gennaio 2026

Genova. Chi si è ritrovato a passare in via XX Settembre in questi giorni non ha potuto fare a meno di notare che sulle vetrine di uno degli storici negozi di fiori della strada è comparso un cartello che segna la fine di un’epoca: la Galleria Arte e Fiori, punto di riferimento per acquistare piante, fiori, bouquet e composizioni, ha annunciato la cessazione dell’attività.

La sofferta decisione dei titolari, Maria e Simone Rossetti, arriva a dopo quasi 15 anni di attività ereditata dal padre Angelo, che aveva aperto il negozio negli anni ’80. spegne, così, un’altra insegna storica a Genova. Troppo difficile restare a galla in un settore così delicato come quello florovivaistico con la concorrenza dell’e-commerce, i costi in aumento e tasse e imposte cui fare fronte.

E così in sordina, senza grandi annunci, i due soci hanno affisso sulle vetrine un piccolo cartello che annuncia la chiusura. Lo showroom di oltre 600 mq al 166 di via XX Settembre verrà presto svuotato di tutte le piante, i mazzi di fiori colorati e le composizioni floreali che attiravano non solo i clienti, ma anche gli appassionati e i curiosi che visitavano il negozio come fosse una sorta di piccola esposizione.

Alla notizia della chiusura sono stati tanti i commenti dispiaciuti: genovesi che per generazioni si sono rivolti ai Rossetti per acquistare un bouquet o una pianta, per ammirare le ultime tendenze del settore o semplicemente per chiedere un consiglio. Non è ancora chiaro cosa sorgerà al posto della storica insegna, ma c’è la speranza che i locali non restino vuoti e che i sette dipendenti possano trovare una nuova occupazione.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.