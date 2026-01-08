Prima l’inseguimento e l’incidente, poi il furto in appartamento: doppia denuncia per due baby ladri

Genova. Denunciati due volte nel giro di 24 ore, prima per un incidente avvenuto in via Canevari nel tentativo di sfuggire alla polizia, poi per un furto in appartamento.

Protagonisti due giovanissimi, entrambi stranieri, di 14 e 17 anni, bloccati dalle volanti della polizia. Il primo intervento nella notte tra martedì e mercoledì, quando un’auto non si è fermata all’alt e ha proseguito la corsa sino in via Canevari, dopo i due occupanti sono scesi facendo schiantare la macchina contro quella della polizia. Gli agenti li hanno raggiunti e identificati, procedendo poi con la denuncia.

In serata una richiesta di aiuto è arrivata da via Sampierdarena, dove un uomo ha riferito che due ragazzi erano entrati nel suo condominio e avevano iniziato a prendere a calci la porta di un appartamento.

Le volanti sono arrivate sul posto e hanno trovato i due giovani, ancora nell’androne delle scale, intenti a rovistare in alcuni borsoni. Sono stati bloccati e trovati in possesso di monili e collane di perle che sono stati sequestrati. Successivamente gli agenti hanno effettuato un sopralluogo nell’appartamento e hanno potuto constatare che la porta era stata forzata e le stanze erano state messe a soqquadro.

I due giovani i sono stati portati in questura ed identificati, dove è arrivata la conferma che erano anche i responsabili dell’incidente di via Canevari. Il 14enne è stato denunciato per furto aggravato in concorso e affidato a una comunità, il 17enne, indagato per lo stesso motivo, è stato associato al Centro di Prima Accoglienza di Genova.