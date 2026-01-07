Quattro furti in 20 minuti in via XX Settembre: arrestato

Genova. Si era reso responsabile di quattro furti in diversi negozi di via XX Settembre l’uomo arrestato dalla polizia di Genova che ha anche pensato bene di aggredire vigilanti e agenti.

Si tratta di un tunisino di 25 anni che è stato arrestato per rapina, resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato e denunciato anche per oltraggio a pubblico ufficiale e furto aggravato.

Ieri attorno all’una, gli agenti del commissariato San Fruttuoso e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, sono intervenuti in XX Settembre in un negozio di abbigliamento dove il personale addetto alla vigilanza aveva sorpreso un uomo che, dopo aver indossato un paio di scarpe prelevate dagli scaffali, aveva cercato di allontanarsi senza pagare.

Gli operatori hanno trovato l’uomo che stava aggredendo il vigilante nel tentativo di fuggire. Sono riusciti comunque a bloccarlo nonostante la resistenza opposta anche nei loro confronti.

Durante l’accompagnamento in questura, l’uomo ha mantenuto lo stesso comportamento violento, tanto da danneggiare la portiera posteriore dell’auto di servizio, prendendola a calci. Sul luogo dell’intervento, a terra, gli agenti hanno rinvenuto alcuni capi d’abbigliamento e un profumo, tutta merce risultata rubata pochi minuti prima, in altri due esercizi anch’essi in via XX Settembre. Anche la tuta che indossava è risultata asportata in un quarto negozio. Dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza di tutti e quattro gli esercizi commerciali è emerso che i furti sono stati perpetrati in un lasso di tempo di circa 20 minuti.

Questa mattina il 25enne, a carico del quale sono emersi numerosi pregiudizi di polizia, sarà giudicato con rito direttissimo, fatta salva la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva.