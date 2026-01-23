  • News24
Furti nei furgoni dei corrieri, arrestato il secondo predone

L'uomo è stato arrestato nella sua casa di Sampierdarena, dove la polizia ha trovato abiti, gioielli e device elettronici del valore di svariate migliaia di euro

polizia stato squadra mobile savona

Genova. È stato arrestato il presunto complice dell’uomo che lo scorso novembre era finito in manette per una serie di furti sui furgoni dei corrieri. Si tratta di un 42enne cittadino cileno, che secondo la polizia di Stato ha partecipato a tutti i colpi messi a segno.

Il primo arresto risale allo scorso 12 novembre, quando gli agenti della IV Sezione Contrasto al Crimine Diffuso della Squadra Mobile hanno sorpreso in flagranza due uomini mentre asportavano dei pacchi da un furgone addetto alle spedizioni. I due si travestivano da corrieri e seguivano il mezzo, e non appena il corriere si allontanava per effettuare la consegna aprivano il furgone e prendevano i pacchi.

In quell’occasione era stato fermato un 43enne, anche lui cileno, tratto in arresto per tentato furto aggravato e denunciato per ricettazione. A seguito di attività investigativa, gli agenti hanno identificato anche il presunto complice, riconosciuto quale autore di altri analoghi fatti compiuti sia a Genova sia a Sanremo, rintracciandolo nella sua casa di Sampierdarena.

All’interno dell’appartamento sono stati trovati capi di abbigliamento, gioielli in oro, svariate apparecchiature elettroniche, denaro contante anche in valuta estera del valore di decine di migliaia di euro. L’uomo è stato anche denunciato per il reato di ricettazione, arrestato e trasferito a Marassi.

