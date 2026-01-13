Furti sulle auto a Mura dello Zerbino, coppia denunciata

Genova. Ancora furti sulle auto parcheggiate, questa volta in via Mura dello Zerbino, dove alcune vetture sono state prese di mira da due persone che sono state poi individuate e denunciate.

A chiamare il 112 la notte scorsa è stato un residente della zona, che ha visto due persone introdursi in un’auto parcheggiata danneggiandola per poi allontanarsi in direzione mare.

Gli agenti arrivati sul posto li hanno trovati a pochi metri da un’auto con i finestrini rotti con in mano due martelletti frangi-vetro.

I due, un 38enne e una 29 del posto, sono stati denunciati.