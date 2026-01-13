  • News24
L'intervento

Sampierdarena, incendio in un appartamento in via Rolando: morti due cani e un gatto

E' successo nel pomeriggio di martedì 13 dicembre. Sul posto i vigili del fuoco

incendio via rolando

Genova. Intervento dei vigili del fuoco questo pomeriggio in un appartamento in via Carlo Rolando nel quartiere di Sampierdarena.

La segnalazione è arrivata per l’intenso fumo nero proveniente da un’abitazione all’ultimo piano del palazzo che si trova all’incrocio con via Scanzi. Il rogo ha coinvolto la cucina dell’appartamento.

I vigili al momento dell’ingresso nell’appartamento ha trovato le carcasse di due cani e un gatto, probabilmente morti per asfissia.

Il proprietario dell’appartamento è arrivato sotto casa, chiamato dai pompieri che ora stanno cercando di capire cosa sia accaduto. E’ probabile che la causa del rogo sia riconducibile a un cortocircuito verificatosi nella cucina dell’abitazione.

 

(Foto credits Gian Paolo Galifi)

