Fuga di gas a Staglieno, riaperta via Piacenza. I lavori continuano: sarà sostituito il tubo rotto

Genova. Sono ancora in corso le operazioni di ripristino della grossa conduttura del gas a Staglieno, in via Piacenza, dalla quale, ieri mattina, è scaturita una fuga di gas che ha tenuto impegnati vigili del fuoco e tecnici di Ireti per diverse ore. Dopo il primo intervento per fermare la falla, nelle prossime ore tutta il tubo interessato dal guasto sarà sostituito.

Nel frattempo è stata riaperta al traffico in entrambe le direzioni via Piacenza, dove però permane un restringimento di carreggiata all’altezza del cimitero di Staglieno tra ponte Monteverde e ponte Bezzecca.

Secondo le prime informazioni a guastarsi sarebbe stato un tubo da 600 millimetri, probabilmente a causa di un dissesto legato all’argine del Bisagno in cui in parte è collocato. Secondo fonti Iren, grazie alla capillarità della rete, non risultano utenze scollegate alla rete di distribuzione del gas.

La fuga di gas

L’allarme è scattato ieri mattina in via Piacenza, all’altezza del Cimitero monumentale di Staglieno, dove sono stati avvertiti forti odori di gas probabilmente derivanti da una fuga.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che con i loro “nasi elettronici” – vale a dire gli esplosimetri, che misurano quante parti di gas sono disperse in aria – hanno iniziato a setacciare la zona per capire l’origine della fuga.

Inizialmente tutto il cimitero è stato chiuso al pubblico e il traffico deviato sull’altra sponda del Bisagno, poi dopo i primi riscontri le entrate laterali sono state riaperte, mantenendo chiuso l’ingresso principale.