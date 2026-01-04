Fuga di gas a Staglieno: chiuso l’accesso principale del cimitero, viabilità modificata

Aggiornamento ore 13.30 – Continua il presidio della Polizia Locale in via Piacenza, dove questa mattina è avvenuta una fuga di gas. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco che hanno chiuso precauzionalmente la strada, anche i tecnici di Ireti, che stanno lavorando alla riparazione del guasto. L’intervento è in corso e potrebbe concludersi già entro questa sera.

“Il Comune di Genova, in collegamento con la Protezione Civile, continuerà a monitorare la situazione fino alla positiva risoluzione della vicenda – si legge in una nota dell’amministrazione civica – Resta chiuso l’ingresso principale del Cimitero Monumentale di Staglieno. Riaperti invece gli ingressi laterali. Nel frattempo, non risultano nella zona interruzioni al servizio di distribuzione gas. Infine, per quanto riguarda le ripercussioni sulla viabilità, il traffico in direzione mare viene deviato su ponte Bezzecca e Lungobisagno Istria, con la possibilità di imboccare nuovamente via Piacenza attraverso ponte Monteverde”.

Genova. Allarme questa mattina in via Piacenza, all’altezza del Cimitero monumentale di Staglieno, dove sono stati avvertiti forti odori di gas probabilmente derivanti da una fuga.

Scattato l’allarme, immediato l’intervento dei vigili del fuoco che con i loro “nasi elettronici” – vale a dire gli esplosimetri, che misurano quante parti di gas sono disperse in aria – hanno iniziato a setacciare la zona per capire l’origine della fuga.

Inizialmente tutto il cimitero è stato chiuso al pubblico e il traffico deviato sull’altra sponda del Bisagno, poi dopo i primi riscontri le entrate laterali sono state riaperte, mantenendo chiuso l’ingresso principale.