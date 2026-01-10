Frontale auto-moto a Sestri levante: motociclista in codice rosso al San Martino

Sestri Levante. Grave incidente stradale poco dopo le 18 di oggi a Sestri Levante. Si è trattato di un frontale tra un’auto e una moto che si è verificato in viale Giuseppe Mazzini.

Il motociclista, un giovane di circa 30 anni, è stato sbalzato a diversi metri. Ha riportato una grave trauma cranico e una frattura a un arto. L’uomo è sempre rimasto cosciente. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e l’automedica Tango 1 del 118.

L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova