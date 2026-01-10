  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Incidente stradale

Frontale auto-moto a Sestri levante: motociclista in codice rosso al San Martino

L'incidente questa sera in viale Mazzini. L'uomo è sempre rimasto cosciente ma ha riportato un grave trauma cranico e una frattura

automedica 118 soccorso

Sestri Levante. Grave incidente stradale poco dopo le 18 di oggi a Sestri Levante.  Si è trattato di un frontale tra un’auto e una moto che si è verificato in viale Giuseppe Mazzini.

Il motociclista, un giovane di circa 30 anni, è stato sbalzato a diversi metri. Ha riportato una grave trauma cranico e una frattura a un arto. L’uomo è sempre rimasto cosciente. Sul posto sono intervenuti l’ambulanza e l’automedica Tango 1 del 118.

L’uomo è stato portato in codice rosso all’ospedale San Martino di Genova

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.