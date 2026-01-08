In Liguria inizio di gennaio da brividi: è stato uno dei più freddi degli ultimi 20 anni

Genova. L’inizio del 2026 in Liguria è stato uno dei più freddi degli ultimi vent’anni. A certificarlo sono i dati Arpal relativi alle temperature medie regionali nel periodo 4-7 gennaio appena trascorso, con valori significativamente inferiori alla norma climatica e un raffreddamento diffuso su tutto il territorio.

La temperatura media regionale del periodo, pari a circa 2 gradi, colloca il 2026 al quarto posto tra gli inizi di gennaio più freddi degli ultimi vent’anni, dopo il 2009, il 2010 e il 2017. Anche le temperature minime medie sono risultate basse, pur senza raggiungere valori estremi su singole località. In diversi quartieri di Genova la colonnina è scesa sotto zero e in qualche caso è comparso ghiaccio sulle strade.

Come avviene in estate per le ondate di calore, i dati indicano che il freddo percepito non è legato a episodi puntuali particolarmente intensi, ma a una persistenza di condizioni fredde su scala regionale, che ha contribuito ad abbassare in modo netto le temperature medie.

E sensazione di freddo, secondo gli esperti di Arpal, è probabilmente accentuata dal confronto con gli ultimi anni, caratterizzati da inverni spesso miti e da temperature superiori alla media stagionale.

Il quadro osservato è coerente con la situazione meteorologica a scala europea. Come descritto dal meteorologo Guido Cioni in un recente approfondimento, una vasta massa d’aria fredda di origine continentale ha interessato gran parte dell’Europa, estendendosi progressivamente fino al Mediterraneo. L’espansione di questa aria fredda verso sud ha determinato un calo generalizzato delle temperature, coinvolgendo anche l’Italia e la Liguria.

Il picco del freddo ormai è alle spalle grazie all’arrivo di correnti meridionali che domani (venerdì 9 gennaio) porteranno venti di burrasca sul Ponente e mareggiate su tutta la costa, ma anche nuvole e locali rovesci con grandine al confine con la Toscana. Le temperature sono previste in sensibile aumento, specialmente le minime. Sabato tornerà però il vento da nord con un nuovo calo termico che andrà avanti – secondo le tendenze ancora da confermare – fino all’inizio della prossima settimana, quando potrebbe aprirsi una nuova fase più mite e perturbata.