  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Brr

Minime attorno allo zero anche sulla costa, risveglio freddo in Liguria

La protezione civile di Genova avvisa che per le temperature negative o prossime allo zero è possibile la presenza di ghiaccio sulle strade

freddo, temperature minime liguria

Liguria. Non capitava da almeno un paio d’anni un risveglio così freddo sulla Liguria. Anche una ‘stazione climatica’ come Pegli alle 5 di questa mattina ha registato una minima (dati Arpal – Omirl) di -0,4°.

In tutta la costa all’alba registrate minime attorno allo zero: alle 6 del mattino a Bolzaneto 0°; alla Fiumara, sede del centro funzionale Arpal, 1,6° C, a Quezzi 0°, mentre Sant’Ilario è il posto più ‘caldo’ con 4° C.

E la protezione civile di Genova sul canale Telegram Genova Alert avvisa appunto che per le temperature negative o prossime allo zero su tutto il territorio è possibile la presenza di ghiaccio sulle strade, occorre prestare attenzione.

La situazione, in alcune zone, non è migliorata con il sorgere del sole: a Premanico, a 230 metri sul livello del mare, la centralina Arpal registra alle 8 una temperatura minima di -1,4° C, la stessa delle 6 del mattino. Anche a Voltri (centralina della Madonna delle Grazie) inizio mattinata leggermente sotto lo zero (-0,6° C).

L’effetto wind chill rende la temperatura percepita ancora più bassa: con il vento che al momento su Genova soffia a circa 35 km/h, i gradi percepiti sono circa 7 in meno rispetto a quelli da termometro.

Sulle alture, come il Monte Pennello (980 metri), si è ampiamente sotto lo zero: -6° C alle 7:30 del mattino. Stessa situazione in valle Stura: a Campo Ligure alle 7:30 si registrano -5,9° C. Sul passo del Turchino -4,4° C.

Va un po’ meglio nel Ponente genovese − a Cogoleto alle 8 il termometro segna 2° C − e nel Golfo Paradiso: a Camogli la colonnina di mercurio segna 4,9° C alle 8 del mattino.

Anche nel Tigullio la situazione è più mite alle 8 del mattino: Santa Margherita Ligure 4,4° C; Rapallo 2,6° C; Chiavari 3,4° C; Lavagna 4,7° C; Sestri Levante 4,1° C.

Nell’entroterra di Levante temperature ampiamente negative alle 8: a Santo Stefano d’Aveto si va dai -3,8° C di Amborzasco (908 m slm) ai -8,5° C del Monte di Mezzo. Rezzoaglio registra -5,5° C; Barbagelata di Lorsica -6,3° C. Torriglia -2,1° C.

Fuori dalla provincia di Genova a Savona poco più di 2° C alle 8 del mattino, 2,6° C a Varazze. Val Bormida ancora negativa alle 8:30: -4,5° C a Cairo Montenotte. Imperiese come sempre più mite: 7° a Sanremo. Alla Spezia 4° alle 8:30. Più freddo a Sarzana: 0,4° C alle 8:30 del mattino.

Quando finisce il freddo in Liguria?

Secondo le previsioni di Arpal già da domani, giovedì 8 gennaio, freddo in attenuazione per l’ingresso di correnti meridionali che precedono una perturbazione atlantica, associata a qualche pioggia a Levante e probabili mareggiate venerdì.

 

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.