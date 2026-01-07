Liguria. Non capitava da almeno un paio d’anni un risveglio così freddo sulla Liguria. Anche una ‘stazione climatica’ come Pegli alle 5 di questa mattina ha registato una minima (dati Arpal – Omirl) di -0,4°.
In tutta la costa all’alba registrate minime attorno allo zero: alle 6 del mattino a Bolzaneto 0°; alla Fiumara, sede del centro funzionale Arpal, 1,6° C, a Quezzi 0°, mentre Sant’Ilario è il posto più ‘caldo’ con 4° C.
E la protezione civile di Genova sul canale Telegram Genova Alert avvisa appunto che per le temperature negative o prossime allo zero su tutto il territorio è possibile la presenza di ghiaccio sulle strade, occorre prestare attenzione.
La situazione, in alcune zone, non è migliorata con il sorgere del sole: a Premanico, a 230 metri sul livello del mare, la centralina Arpal registra alle 8 una temperatura minima di -1,4° C, la stessa delle 6 del mattino. Anche a Voltri (centralina della Madonna delle Grazie) inizio mattinata leggermente sotto lo zero (-0,6° C).
L’effetto wind chill rende la temperatura percepita ancora più bassa: con il vento che al momento su Genova soffia a circa 35 km/h, i gradi percepiti sono circa 7 in meno rispetto a quelli da termometro.
Sulle alture, come il Monte Pennello (980 metri), si è ampiamente sotto lo zero: -6° C alle 7:30 del mattino. Stessa situazione in valle Stura: a Campo Ligure alle 7:30 si registrano -5,9° C. Sul passo del Turchino -4,4° C.
Va un po’ meglio nel Ponente genovese − a Cogoleto alle 8 il termometro segna 2° C − e nel Golfo Paradiso: a Camogli la colonnina di mercurio segna 4,9° C alle 8 del mattino.
Anche nel Tigullio la situazione è più mite alle 8 del mattino: Santa Margherita Ligure 4,4° C; Rapallo 2,6° C; Chiavari 3,4° C; Lavagna 4,7° C; Sestri Levante 4,1° C.
Nell’entroterra di Levante temperature ampiamente negative alle 8: a Santo Stefano d’Aveto si va dai -3,8° C di Amborzasco (908 m slm) ai -8,5° C del Monte di Mezzo. Rezzoaglio registra -5,5° C; Barbagelata di Lorsica -6,3° C. Torriglia -2,1° C.
Fuori dalla provincia di Genova a Savona poco più di 2° C alle 8 del mattino, 2,6° C a Varazze. Val Bormida ancora negativa alle 8:30: -4,5° C a Cairo Montenotte. Imperiese come sempre più mite: 7° a Sanremo. Alla Spezia 4° alle 8:30. Più freddo a Sarzana: 0,4° C alle 8:30 del mattino.
Quando finisce il freddo in Liguria?
Secondo le previsioni di Arpal già da domani, giovedì 8 gennaio, freddo in attenuazione per l’ingresso di correnti meridionali che precedono una perturbazione atlantica, associata a qualche pioggia a Levante e probabili mareggiate venerdì.