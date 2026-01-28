Genova. Giornata di lavoro intenso, quella di mercoledì, per le squadre di Aster e dei vigili del fuoco, che a causa del maltempo e della pioggia della nottata sono intervenute in diverse zone della città per mettere in sicurezza alberi pericolanti o caduti e smottamenti.

Sono stati proprio frane e cedimenti a causare le criticità maggiori. Il terreno, saturo, ha ceduto in via Mogadiscio, dove è stato sistemato un semaforo temporaneo, e in via Bisagno, a San Desiderio, dove ha ceduto un muraglione e il terreno si è riversato in trada.

A Struppa smottamenti, massi in strada e muri di sostegno a rischio

Altro cedimento in via alla Chiesa di Struppa, su sede pedonale: l’area è stata delimitata e chiusa al transito dei pedoni, mentre sono in corso gli interventi per il ripristino delle condizioni di sicurezza. Sempre a Struppa, in via dei Filtri, sono caduti alcuni massi sulla strada. I tecnici del Comune sono intervenuti per verificare la stabilità, e Aster si è attivata per la predisposizione dei new jersey.

Anche in salita Gerolamo Bertolotto si è verificato un cedimento: parte del muro di sostegno di un giardino privato è crollato, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. L’inquilina è stata accompagnata in ospedale per controlli, ma è illesa.

In Albaro, in via di Serretto, è stata individuata una criticità su un muro divisorio e l’area è stata delimitata con reti metalliche.

Frana sull’Aurelia, procede il disgaggio dei massi pericolanti

Proseguono intanto i lavori sull’Aurelia, all’altezza di Arenzano, per la frana che si è abbattuta sulla strada a levante della galleria del Pizzo. Da lunedì Anas è impegnata nel disgaggio dei massi rimasti appesi, operazioni rallentate dal maltempo. L’obiettivo è riuscire a staccare tutto il materiale appeso senza utilizzare l’esplosivo.

A oggi è in vigore un’ordinanza di chiusura della strada valida almeno sino al 6 febbraio, mentre è scattata l’esenzione completa del pedaggio in A10 tra Pra’ e Arenzano. La novità è che, grazie a un accordo con Trenitalia, per tutta la durata della chiusura dell’Aurelia i treni regionali sulla tratta Genova Voltri–Cogoleto e viceversa saranno utilizzabili anche con un normale titolo di viaggio del trasporto pubblico locale genovese. Qui tutti i dettagli.

La situazione nell’entroterra: chiusa la SP 38 di Novano

Anche nell’entroterra il maltempo ha provocato molti disagi. Dal primo pomeriggio la SP 38 di Novano è chiusa all’altezza del km 2+800, nel Comune di Casarza Ligure, a causa di un movimento franoso che ha ulteriormente aggravato una situazione di criticità già presente.