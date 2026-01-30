Frana sull’Aurelia, potenziato il servizio di emergenza sanitaria per Arenzano e Cogoleto

Genova. Questa mattina l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, il direttore generale di ATS Liguria Marco Damonte Prioli e il coordinatore del gruppo di lavoro dell’emergenza urgenza e Continuità Assistenziale Fabrizio Polverini hanno incontrato i sindaci di Arenzano e Cogoleto, Francesco Silvestrini e Paolo Bruzzone, insieme agli assessori comunali alle Politiche sociali Romina Chiossone e Giorgia Pisani.

Nel corso dell’incontro è stata condivisa una soluzione operativa, anche grazie alla riorganizzazione del Servizio sanitario regionale, che prevede l’istituzione di un’unica Azienda di Tutela della Salute. Per garantire la continuità degli interventi nell’area interessata dalla frana, potrà intervenire anche l’automedica con base presso l’ospedale San Paolo di Savona. Resta invariata, in condizioni di regolare viabilità, la possibilità di intervento dell’automedica con sede a Voltri, che continuerà a operare attraverso l’autostrada A10.

“Con questa organizzazione – dichiara l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò – garantiamo una risposta ancora più tempestiva ed efficace alle esigenze di emergenza dell’area, mettendo in campo tutte le risorse disponibili e rafforzando la rete dei soccorsi senza ridurre i servizi esistenti”.

“Ringraziamo l’assessore Nicolò per aver immediatamente preso in considerazione le nostre richieste volte ad assicurare un servizio essenziale per i cittadini di Arenzano e Cogoleto – commentano i sindaci Silvestrini e Bruzzone -. È stata anche l’occasione per parlare di alcune criticità, tra le quali il presidio da parte dei medici di famiglia delle zone interne dei comuni, sulle quali abbiamo ottenuto l’attenzione di Regione Liguria”.