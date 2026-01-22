  • News24
Viabilità

Rapallo, frana sulla strada per Montallegro: tratto chiuso

Provvedimento necessario per garantire la sicurezza, il ripristino è previsto per mercoledì 28 gennaio

Rapallo. Una frana si è verificata nelle scorse ore sulla strada per Montallegro, a Rapallo, nel tratto terminale in corrispondenza del civico 202.

Il Comune ha immediatamente chiuso la strada e disposto l’attivazione del C.O.C. (Centro Operativo Comunale). Il provvedimento di chiusura si è reso necessario a seguito di un accurato sopralluogo tecnico effettuato congiuntamente dal geologo incaricato e del dirigente del settore per garantire la salvaguardia della pubblica incolumità.

Il personale della Polizia Locale, presente durante le operazioni di accertamento, sta provvedendo a informare i residenti e le persone eventualmente presenti a monte del tratto interessato dalla chiusura. Il comando è già stato incaricato dell’emissione della relativa ordinanza di chiusura stradale.

La durata stimata dei lavori è di circa tre giorni lavorativi. Allo stato attuale, si ipotizza il ripristino della circolazione mercoledì 28 gennaio.

