Dissesto

Ancora una frana, cede l’asfalto a Camogli: strada chiusa e accesso solo dall’Aurelia

Lo smottamento si è verificato all'altezza di Via Saccomanno per circa 100 metri, e ha provocato il cedimento del manto stradale

camogli vigili del fuoco

Camogli. Dopo Arenzano cede un versante anche a Camogli, dove giovedì pomeriggio si è verificata una frana che ha costretto alla chiusura di via Figari.

Lo smottamento si è verificato all’altezza di Via Saccomanno per circa 100 metri, e ha provocato il cedimento del manto stradale. La strada è stata chiusa in entrambi i sensi, e per chi abita in Via Saccomanno l’accesso è solo dall’Aurelia.

I tecnici del Comune e della Città metropolitana di Genova sono intervenuti per recintare la zona, coordinare i controlli di sicurezza e programmare i lavori, che dovrebbero durare diversi giorni. Al momento non sono previste evacuazioni o sgomberi di edifici.

“Un territorio fragile che continua a cedere che paga anni di mancanza di programmazione e prevenzione – dice il capogruppo del Pd in Regione Armando Sanna – dopo gli episodi di Bogliasco e Arenzano, siamo di fronte a un segnale ormai evidente: non si tratta più di emergenze isolate, ma di una condizione strutturale che riguarda l’intera regione. La Liguria non può continuare a vivere di interventi in urgenza. È necessario attivare subito un piano straordinario di mappatura e prevenzione del rischio idrogeologico, investendo su manutenzione ordinaria, monitoraggio costante e interventi programmati”.

