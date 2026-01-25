  • News24
Frana tra Vesima e Arenzano, statale Aurelia chiusa al traffico fotogallery

Il materiale staccatosi dal versante, poco prima della galleria del Pizzo lato levante, ha occupato entrambe le carreggiate

Genova. La statale Aurelia è interrotta a causa di una frana dalla serata di oggi, domenica 25 gennaio, tra Vesima e Arenzano, prima della galleria del Pizzo per chi proviene dal capoluogo ligure.

Sul posto i vigili del fuoco, che avrebbero escluso la presenza di persone o mezzi sotto i massi, e i tecnici Anas. In arrivo anche la polizia locale di Genova.

La strada è stata chiusa perché il materiale franato sta interessando entrambe le carreggiate. Inoltre sul tratto interessato è presente anche un cantiere di Anas per la sistemazione dei marciapiedi e quindi la corsia era già precedentemente ridotta.

Al momento non si hanno notizie sulla riapertura al traffico. L’alternativa alla statale Aurelia è l’autostrada A10.

Notizia in aggiornamento

