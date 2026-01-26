Frana sull’Aurelia tra Vesima e Arenzano, al lavoro tutta la notte ma non ci sono tempi per la riapertura

Genova. Tecnici Anas e vigili del fuoco sono rimasti al lavoro tutta la notte per un primo intervento sulla grossa frana caduta domenica sera sulla statale Aurelia, tra Vesima e Arenzano, nel ponente di Genova.

La frana si è staccata all’altezza del km 547, a levante della galleria del Pizzo, in un tratto già interessato dai lavori di rifacimento di alcuni marciapiedi. I massi hanno invaso entrambe le carreggiate e la strada è stata immediatamente chiusa.

Per fortuna il materiale franato non ha travolto persone, veicoli o strutture. Le operazioni di rimozione dei detriti e le verifiche tecniche sulla stabilità del versante sono ancora in corso.

“L’obiettivo è garantire il ripristino della circolazione in totale sicurezza nel minor tempo possibile”, spiegano da Anas. Al momento però non ci sono tempi per la riapertura. Anche il meteo instabile e la pioggia delle ultime ore ha reso complicato il lavoro di messa in sicurezza.

Il traffico veicolare viene deviato sull’autostrada A10. Anche le corse della linea Amt 708 Varazze – Voltri transitano via autostrada nella tratta tra Arenzano e Pra’.

La zona della galleria del Pizzo è storicamente soggetta a frane. I problemi in passato, però, hanno sempre interessato il versante all’uscita a ponente del tunnel. Tanto che dal 2016 esiste un’ordinanza di protezione civile che determina la chiusura della strada in caso di allerta arancione o rossa.

Esiste anche un progetto di messa in sicurezza definitivo costituito da una galleria paramassi da 400 milioni di euro presentato da Anas. Ma riguarderebbe, appunto, la parte a ponente. Ed è una soluzione che non convince gli arenzanesi.