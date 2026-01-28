Frana sull’Aurelia, i Comuni di Arenzano e Cogoleto chiedono un’automedica fissa

Arenzano. I Comuni di Arenzano e Cogoleto hanno chiesto alla Regione Liguria e all’Asl 3 un’automedica con équipe di soccorso avanzato fissa sul territorio a causa della frana sull’Aurelia che rende il collegamento con l’Ospedale Evangelico più difficoltoso e dipendente in via esclusiva dall’autostrada.

Tra cantieri, code improvvise e restringimenti, i soccorsi rischiano di essere bloccati per minuti interminabili, determinanti per salvare la vita di una persona in caso di infarto, ictus e traumi gravi.

Romina Chiossone e Giorgia Pisani, assessori con delega ai Servizi sociali e alla Sanità dei due Comuni, hanno perciò formalizzato la richiesta con una lettera ufficiale.

Intanto ieri è arrivata la conferma della gratuità del tratto autostradale tra Arenzano e Pra’ per chi entra ed esce da quei caselli.

I sindaci, per agevolare gli spostamenti, hanno chiesto la sospensione delle chiusure e dei cantieri autostradali programmati nel tratto interessato, in entrambe le direzioni di marcia, la sospensione di eventuali lavori programmati sulla rete ferroviaria regionale nel medesimo tratto; il potenziamento dell’offerta di trasporto ferroviario da e verso Genova, soprattutto nelle fasce orarie di maggiore afflusso; il rafforzamento del presidio della polizia stradale sulla A10, per prevenire situazioni critiche e incidenti che potrebbero compromettere completamente la viabilità.

Infine, i sindaci invitano a valutare l’adozione di misure compensative per mitigare i maggiori oneri economici che i cittadini sono costretti a sostenere per raggiungere o rientrare da Genova.