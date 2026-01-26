Frana sull’Aurelia, Giampedrone: “Pronti a chiedere il passaggio gratis in A10 per i residenti”

Arenzano. Ci vorrà l’intera giornata di oggi, lunedì 26 gennaio, per ultimare i lavori di ricerca sotto le macerie della frana che domenica si è abbattuta sull’Aurelia ad Arenzano, all’altezza del km 547, a levante della galleria del Pizzo. Dopodiché Anas potrà iniziare a rimuovere il materiale.

“Siamo certi che non vi sia nessuno sotto la frana, ma dobbiamo comunque rispettare le procedure previste in questi casi spezzettando il materiale e impiegando le unità cinofile”, spiega l’assessore regionale alla Protezione Civile, Giacomo Giampedrone.

Frana sull’Aurelia, Regione pronta ad attivare convenzione con Aspi

I tempi di riapertura della strada non sono certi, ma Giampedrone ha assicurato che se la chiusura dovesse prolungarsi “proprio come abbiamo fatto nel 2016 chiederemo ad Anas di attivare una convenzione con Aspi per aprire ai residenti il passaggio sulla A10, visto che l’Aurelia è un’arteria fondamentale per lavoratori e pendolari”.

Domenica sera centinaia di metri cubi di terreno e massi si sono staccati dal versante a monte e hanno invaso entrambe le carreggiate, in quel momento fortunatamente deserte. L’Aurelia è stata chiusa e sono intervenuti i vigili del fuoco per il protocollo USAR, acronimo di Urban Search And Rescue, per individuare eventuali persone sotto la macerie.

“Dobbiamo procedere al disgaggio del materiale rimasto in bilico, un’attività che andrà avanti sino al primo pomeriggio – spiega ancora Giampdrone – Non appena avremo il disco verde da parte dei vigili del fuoco, Anas potrà iniziare la rimozione del materiale pesante”.

È stato intanto modificato il percorso della linea 708 (Varazze – Voltri), che devia attraverso l’autostrada nel tratto compreso tra Arenzano e Voltri. Il capolinea ad Arenzano rimane in via Grecia, e tutte le fermate nel Comune sono operative. Per raggiungere Voltri, le corse percorreranno l’autostrada.

Il contestato progetto della galleria paramassi

Le operazioni dovrebbero andare avanti almeno sino a martedì pomeriggio, dopodiché sarà necessario sedersi a un tavolo e decidere come procedere per la messa in sicurezza del tratto. Il punto in cui si è verificata la frana era protetto solo da reti, e non è incluso nel contestato progetto presentato da Anas che prevede la realizzazione di una galleria paramassi. Il progetto era stato commissionato da Anas al Rina dopo la frana del 2016, ma non è mai partito.

“Il tratto su cui si è verificata la frana non è oggetto del progetto – spiega ancora Giampedrone – significa che va comunque implementato il progetto esistente o farne uno nuovo. Ho detto chiaramente che è necessario prendere atto di quanto accaduto e trovare una soluzione tecnica che metta d’accordo tutti prima che accadano tragedie. Sono dieci anni che va avanti questa situazione”.

La Procura valuta l’apertura di un fascicolo per frana colposa

La Procura di Genova non ha al momento ancora aperto accertamenti sulla frana perché è in attesa della relazione tecnica dei vigili del fuoco, ma è molto probabile che gli accertamenti saranno avviati nei prossimi giorni visto che le dimensioni della frana, anche in assenza (fortunatamente) di persone coinvolte, hanno comunque messo a rischio l’incolumità pubblica. L’ipotesi di reato dovrebbe essere quello di frana colposa.

Sanna (Pd): “Chiedere la gratuità del pedaggio in A10”

“Questa mattina mi sono recato sul posto lungo l’Aurelia, nel tratto tra Arenzano e Vesima, dove ieri sera una frana ha completamente interrotto la viabilità. Davanti agli occhi c’è tutta la fragilità del nostro territorio: una colata di terra e rocce ha invaso la carreggiata, rendendo impossibile il transito e isolando di fatto un’area già complessa dal punto di vista dei collegamenti”, lo dice il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Armando Sanna.

“Parlare con i tecnici e vedere da vicino la situazione fa capire che non si tratta di un intervento semplice né immediato. I disagi per cittadini, lavoratori e imprese sono enormi. Con l’Aurelia chiusa, l’autostrada A10 resta oggi l’unica viabilità possibile. Per questo chiediamo subito la gratuità del tratto autostradale dell’A10, togliendo i cantieri su quella tratta: è una misura di buon senso e di equità. Non è accettabile che chi è costretto a usare l’autostrada per l’assenza di alternative debba anche pagare un pedaggio per un’emergenza che non ha causato.

Come capogruppo del Partito Democratico in Regione Liguria continuerò a seguire passo dopo passo l’evolversi della situazione, sollecitando interventi rapidi, risorse adeguate e risposte concrete. Le comunità coinvolte non possono essere lasciate sole. Grazie ai vigili del fuoco, ai tecnici e a tutti gli operatori impegnati sul campo in queste ore difficili”.

Candia (Avs): “Serve un piano straordinario di investimenti per la difesa del territorio”

“La frana di Arenzano conferma, per l’ennesima volta, quanto la Liguria sia esposta al cambiamento climatico e quanto il nostro territorio sia fragile. Ci auguriamo che la viabilità venga ripristinata velocemente, in totale sicurezza per i cittadini, ma la Regione deve superare la gestione emergenziale del problema. È necessario un piano strategico di investimenti contro il dissesto idrogeologico, per proteggere il nostro territorio, le persone ed evitare spese esorbitanti solo per rincorrere le emergenze”. Selena Candia, capogruppo di AVS in consiglio regionale, invita la Regione a varare un programma di prevenzione del rischio ambientale, in modo da evitare il ripetersi di eventi calamitosi, come la frana che da ieri impedisce il passaggio sulla via Aurelia tra Genova e Arenzano.

“Le infrastrutture per la difesa del territorio sono fondamentali. Opere di canalizzazione, consolidamento dei pendii a rischio smottamento, interventi anti-sismici, barriere anti-erosione, arginature, riduzione delle superfici impermeabili, vasche di raccolta: sono tutti lavori che possono prevenire catastrofi naturali, proteggere l’incolumità dei liguri ed evitare danni alla nostra economia. Il presidente Bucci parla sempre e solo di infrastrutture che riguardano la viabilità, ma bisogna dare la priorità alla difesa del suolo, raccogliendo le segnalazioni di tutti i comuni e aumentando le risorse per affrontare in anticipo le situazioni a maggior rischio”, dichiara Selena Candia.

“È inutile e dannoso dire che il cambiamento climatico non esiste. Gli effetti di questo stravolgimento sono davanti agli occhi di tutti e la Liguria è una terra che, a causa della sua conformazione, lo sta avvertendo in maniera pesante. Se non ci sarà un intervento concreto e risolutivo, il nostro territorio rischia di subire contraccolpi sia dal mare, con mareggiate sempre più violente e frequenti, sia dai versanti collinari e montani, con piogge intense, quasi tropicali, che causano frane e allagamenti”, ricorda la leader ligure di AVS.

Basso (Pd): “Misure immediate per affrontare l’emergenza”

“La frana che ieri sera, intorno alle 20, ha colpito la SS1 Aurelia tra Vesima e Arenzano, prima della galleria del Pizzo, conferma la fragilità di un’area già esposta a criticità ricorrenti e priva di alternative viarie realmente efficaci. Desidero anzitutto esprimere un sincero ringraziamento ai Vigili del Fuoco, alle pubbliche assistenze e agli amministratori locali per il lavoro svolto nella notte, con l’impiego di unità cinofile e mezzi specialistici, a tutela della sicurezza delle persone. Come senatore ligure e vicepresidente della Commissione Trasporti e Ambiente del Senato, da tempo sto sollecitando interventi di prevenzione e mitigazione del rischio su questi tratti: non possiamo continuare a intervenire solo a emergenza avvenuta. Ho depositato un’interrogazione parlamentare urgente al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti affinché si attivi con Anas per conoscere tempi, modalità e priorità degli interventi e per avviare la messa in sicurezza programmata del fronte interessato e delle tratte maggiormente esposte tra Arenzano e Genova. Nell’immediato è necessario attivare una misura di mitigazione concreta: la gratuità del tratto autostradale A10 tra Varazze e Genova Pegli, per evitare che l’interruzione scarichi traffico e code nei Comuni di Cogoleto e Arenzano da una parte e nei quartieri di Genova Voltri e Pra’ dall’altra, con pesanti ricadute su mobilità, lavoro e imprese. Contestualmente va garantito un monitoraggio esteso anche ad altri tratti dell’Aurelia dove sono evidenti segnali di abbassamenti della sede stradale, con verifiche tecniche e interventi tempestivi. Il territorio ha bisogno di risposte immediate sull’emergenza e di un impegno serio e strutturale da parte del Governo, condiviso con gli enti locali, per la sicurezza della viabilità e la tutela delle comunità”, così il senatore PD e vicepresidente Commissione Trasporti e Ambiente Lorenzo Basso.