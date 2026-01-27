Frana in Aurelia, esenzione totale del pedaggio sulla A10 tra Genova Pra’ e Arenzano

Genova. A partire dalla mezzanotte di mercoledì 28 gennaio verrà attivata l’esenzione totale del pedaggio per gli utenti che percorrono la A10 tra Genova Pra’ e Arenzano. A renderlo noto è la società Autostrade.

“L’agevolazione riguarda tutti i viaggiatori che utilizzano le due stazioni come punto di ingresso e di destinazione, o viceversa“, spiega Aspi. Quindi nessuna distinzione tra residenti e altre categorie di utenti.

La misura è stata decisa “nell’ambito delle iniziative coordinate dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Regione Liguria”. dopo la grossa frana che da domenica sera impedisce il transito in Aurelia. A chiederla era stato nelle scorse ore il sindaco Francesco Silvestrini. E proprio oggi il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno sul tema sottoscritto da tutti i gruppi.

“L’iniziativa – fa sapere Autostrade – è stata adottata per andare incontro alle esigenze del territorio e dei tanti pendolari che percorrono ogni giorno quel tratto. L’esenzione è valida per tutte le classi di veicoli e resterà in vigore fino al ripristino della viabilità della SS1″.

“Un ringraziamento va agli uffici del Mit, Anas, Autostrade per l’Italia e Regione Liguria che hanno permesso di ottenere una risposta celere e concreta alle esigenze del territorio e dei tanti lavoratori e cittadini che ogni giorno utilizzano quell’asse viario – commenta il viceministro Edoardo Rixi -. In situazioni di emergenza il compito delle istituzioni è intervenire rapidamente, garantendo soluzioni pratiche e agevolazioni reali. La gratuità del pedaggio è uno strumento utile per assicurare continuità negli spostamenti fino al pieno ripristino della viabilità ordinaria”.

Assoutenti: “Gratuità atto dovuto, perplessità su fermata intercity ad Arenzano”

“La gratuità dei caselli autostradali per gli utenti che percorrono la A10 tra Genova Prà e Arenzano è un atto dovuto verso i cittadini danneggiati dalla frana che ha determinato la chiusura di un tratto della SS 1 via Aurelia”. Lo affermano Assoutenti Liguria e i comitati dei pendolari federati all’associazione.

Forti perplessità, invece, sul tema di una fermata in più dei treni intercity ad Arenzano: “i vantaggi per i residenti sono incerti, mentre per centinaia di passeggeri del Ponente che viaggiano verso Genova e il nord Italia e viceversa gli svantaggi sono purtroppo sicuri”. In tal senso Assoutenti Liguria e i comitati dei pendolari hanno deciso di scrivere ai capigruppo della Regione Liguria, al presidente del Consiglio regionale e al Sindaco di Arenzano chiedendo un’attenta valutazione di una proposta che può accontentare taluni, ma scontentare fortemente molti altri.

Il Consiglio regionale chiede treni gratis per gli abbonati Amt e fermate straordinarie degli Intercity

In giornata il Consiglio regionale ha chiesto all’unanimità non solo l’esenzione automatica del pedaggio nel tratto Arenzano-Genova Pra’ (anche per le chiusure future), ma anche lo stop ai cantieri in concomitanza con la chiusura della statale, treni gratis per chi ha già un abbonamento del trasporto pubblico su gomma e fermate straordinarie dei treni Intercity.

“La gratuità del pedaggio è uno strumento adottato in ogni caso di interruzioni di viabilità ordinarie per cui l’autostrada rappresenta l’unico percorso alternativo: è accaduto dopo la frana del 2016 sempre ad Arenzano ma anche nello spezzino, tra Brugnato e La Spezia, dopo l’interruzione dell’Aurelia a Borghetto di Vara. Intanto, grazie anche al tavolo di coordinamento con le concessionarie, Aspi ha già provveduto ad una riprogrammazione dei cantieri per evitare disagi sulla tratta in corrispondenza dell’interruzione sull’Aurelia”,

“L’attivazione già da stanotte della gratuità dell’autostrada tra Arenzano e Pra’, in corrispondenza del tratto di Aurelia interrotto dalla frana, è frutto della piena collaborazione tra i Comuni interessati, Regione Liguria e il Mit, con Anas e il concessionario Aspi. Ringraziamo in particolare il viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi che si è impegnato fin subito in questa direzione. Questo ha consentito di traguardare in tempi rapidissimi un primo risultato, molto importante per i cittadini di Arenzano e Cogoleto”, ha commentato l’assessore alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone. L’assessore ha fatto sapere che Aspi ha già provveduto ad una riprogrammazione dei cantieri per evitare disagi sulla tratta in corrispondenza dell’interruzione sull’Aurelia”,

Nel frattempo proseguono i lavori sulla parete franata. “Ora speriamo che Anas possa concludere rapidamente tutte le verifiche e le attività di disgaggio di materiali che oggi erano ancora in corso, in modo da poter avviare in piena sicurezza l’intervento di ripristino e restituire pienamente, speriamo il prima possibile, quel tratto di Aurelia alla viabilità ordinaria“, ha aggiunto Giampedrone. Ad oggi l’ordinanza di Anas riporta il 6 febbraio come data di fine lavori “ma le verifiche sono ancora in corso e temo servirà più tempo“, ha specificato l’assessore.

“Attualmente le stazioni di Arenzano e Cogoleto hanno 70 fermate quotidiane dal lunedì al venerdì, con cadenzamento di una ogni mezz’ora. Durante i fine settimana le fermate sono 50. Nonostante questo, Regione Liguria si è impegnata a richiedere al ministero competente e a Trenitalia, come già fatto in precedenza ma con ancor più forza vista la situazione emergenziale, almeno una fermata intercity ad Arenzano o Cogoleto nelle fasce orarie di maggiore interesse, corrispondenti all’ingresso o all’uscita da scuola e lavoro – dichiara l’assessore Scajola-. Con un ordine del giorno condiviso in consiglio regionale abbiamo inoltre richiesto alla Città metropolitana di Genova di prevedere l’estensione dell’abbonamento Tpl anche ai servizi delle stazioni ferroviarie di Cogoleto e Arenzano”.