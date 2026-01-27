Frana in Aurelia, la Regione in pressing: “Stop pedaggio in A10 e treni gratis per gli abbonati Amt”

Arenzano. Esenzione automatica del pedaggio autostradale tra Arenzano e Pra’ ogni volta che l’Aurelia sarà interrotta, evitare cantieri in concomitanza con la chiusura della statale, treni gratis per chi ha già un abbonamento del trasporto pubblico su gomma e fermate straordinarie dei treni Intercity. Sono le richieste sottoscritte all’unanimità dal Consiglio regionale dopo la maxi frana che si è abbattuta domenica sera poco prima della galleria Pizzo, i cui tempi di ripristino potrebbero essere molto lunghi.

Nel frattempo proseguono le operazioni di disgaggio delle rocce rimaste in bilico sulla parete franata. “Oggi mi diranno quanto tempo ci vuole a rimuovere il materiale, poi si farà una previsione – spiega l’assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone -. C’è un’ordinanza di Anas che dice 6 febbraio, ma ovviamente è indicativa, ci metterei la firma”.

Lo stop al pedaggio, chiesto a gran voce anche dal sindaco Francesco Silvestrini, è un obiettivo alla portata, anche perché era già stato ottenuto in occasioni analoghe (tra cui l’episodio del 2016) con l’intervento economico di Anas a compensazione dei mancati introiti: “Abbiamo fatto tutte le valutazioni con il ministero, quello lo portiamo a casa“, assicura Giampedrone.

Sul fronte treni, invece, sta lavorando l’assessore alla Mobilità Marco Scajola. L’intenzione è chiedere a Mit e Trenitalia almeno una sosta straordinaria ad Arenzano o Cogoleto, ma anche offrire un’alternativa a chi di solito si muove in bus. La linea 708 (Varazze-Voltri) di Amt noè stata deviata in A10, ma l’aumento del traffico in autostrada finirebbe per penalizzare anche questi utenti.

Domenica sera centinaia di metri cubi di terreno e massi si sono staccati dal versante a monte e hanno invaso entrambe le carreggiate, in quel momento fortunatamente deserte. L’Aurelia è stata chiusa e sono intervenuti i vigili del fuoco per il protocollo Usar, acronimo di Urban search and rescue, per individuare eventuali persone sotto la macerie.

“Un impegno che aspettiamo si trasformi al più presto in azione concreta perché i cittadini devono potersi spostare senza pagare le conseguenze di una messa in sicurezza del territorio tardiva e che arriva sempre in emergenza – commenta in una nota il capogruppo del Pd Armando Sanna -. Serve maggiore attenzione verso il territorio e la sua messa in sicurezza con un programma condiviso con gli amministratori locali che affrontano quotidianamente difficoltà e disservizi e sono in prima linea nella loro risoluzione”. “È un provvedimento che riteniamo indispensabile per limitare i disagi causati dalla frana sulla via Aurelia, che interrompe la circolazione stradale da domenica scorsa”, aggiunge Selena Candia, capogruppo di Avs.