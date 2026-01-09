Fondi ad Hamas, Mohammad Hannoun trasferito nel carcere di Terni

Genova. Mohammad Hannoun, il 63enne attivista palestinese presidente dell’Api e fondatore dell’associazione di beneficienza Abspp, arrestato il 27 dicembre perché accusato di essere finanziatore e vertice della cellula italiana di Hamas è stato trasferito dal carcere genovese di Marassi a quello di Terni (Umbria).

Si tratta di una delle poche carcere in Italia dotate di una sezione ad alta sicurezza destinata ai sospettati o condannati per terrorismo.

I suoi avvocati Dario Rossi ed Emanuele Tambuscio lo hanno scoperto questa mattina quando sono arrivati in carcere per un colloquio con il loro assistito. Anche gli altri arrestati nell’inchiesta sono in corso di trasferimento, due sono stati portati nei giorni scorsi nelle carceri di Ferrara e Rossano.

Hannoun ha già fatto sapere di voler partecipare in videocollegamento all’udienza del Riesame che si terrà tra una settimana, il 16 gennaio a Genova.

Intanto il pm Marco Zocco, titolare dell’inchiesta insieme al collega Luca Monteverde, ieri ha nuovamente interrogato uno degli arrestati che aveva chiesto di essere sentito dal pm. Si tratta del 62enne Khalil Abu Deiah, custode e legale rappresentante della Cupola d’Oro di Milano. Abu Deiah, difeso dall’avvocato Sandro Clementi e accusato di concorso esterno nell’associazione terroristica, era stato già sentito il 4 gennaio e ieri avrebbe fornito alcuni ulteriori chiarimenti agli inquirenti sulla sua posizione.