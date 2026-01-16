Genova. Il caso dei presunti finanziamenti solidali ad Hamas è oggi all’ordine del giorno al tribunale del Riesame di Genova, dove è in corso da questa mattina l’udienza sull’istanza di scarcerazione presentata dagli avvocati degli arrestati. Il 27 dicembre scorso erano finiti in manette in nove, accusati di associazione con finalità di terrorismo, anche solo sette sono stati raggiunti dalle misure: uno sarebbe a Gaza e uno in Turchia.

Tra gli arrestati Mohammad Hannoun, 63 anni, indicato dagli inquirenti come il vertice di una cellula dell’organizzazione islamista in Italia. Dopo alcuni giorni in carcere a Marassi, è stato trasferito in una struttura di massima sicurezza – necessaria viste le accuse di terrorismo – a Terni.

I legali della difesa, che nei giorni con una nota congiunta hanno definito inutilizzabili i materiali forniti dall’intelligence israeliana e su cui è basata gran parte dell’inchiesta, hanno impugnato le ordinanze di arresto. L’udienza si sta svolgendo a porte chiuse con l’audizione della procura, degli avvocati dei singoli arrestati, e alla presenza in videocollegamento di alcuni assistiti. Ancora non è chiaro se la decisione del Riesame arriverà entro la giornata o se, più probabilmente, arriverà lunedì, ultimo giorno utile per i termini di legge. I giudici potrebbero anche decidere la scarcerazione per alcuni degli arrestati e non per tutti.

Presidio per Hannoun sotto palazzo di giustizia

Le contestazioni alle tesi della procura riguarderanno innanzitutto l’utilizzabilità delle prove, che per la maggior parte sono state raccolte e fornite da Israele. Una questione giuridica che, per caratteristiche dell’inchiesta e contesto internazionale, ha aspetti inediti per l’ordinamento italiano sebbene in un caso analogo, sempre contro Hannoun, nel 2010 la stessa procura abbia ritenuto di non poter usare il materiale collezionato da Tel Aviv in zona di guerra. Altre obiezioni riguardano l’applicabilità del 270 bis del codice penale, che punisce le associazioni terroristiche, e l’utilizzo delle intercettazioni.

Presidio per Hannoun davanti al tribunale di Genova

Durante l’udienza la procura di Genova, titolare dell’inchiesta, ha prodotto un documento – sempre arrivato da autorità israeliane , tradotto in italiano – con cui in sostanza verrebbe autorizzata la delega all’intelligence di Tel Aviv a trasmettere il materiale di indagini agli investigatori italiani, con un riferimento a una legge del 2003 che consentirebbe questo tipo di cooperazione.

Davanti al tribunale di Genova presidio per Hannoun

Questa mattina, alcune decine di persone hanno sfidato la pioggia e si sono date appuntamento davanti al tribunale di Genova per manifestare supporto e solidarietà a Mohammad Hannoun e agli altri arrestati nella maxi inchiesta. Nei giorni scorsi, quando Hannoun si trovava ancora in carcere a Marassi, si era svolta una manifestazione per chiederne la libertà davanti allo stesso penitenziario genovese.

Davanti al tribunale anche il figlio di Hannoun, Mahmoud, che ha retto uno degli striscioni che invocano la libertà per il presidente dell’Associazione Palestinesi in Italia, insieme alla sorella. Anche gli stretti familiari di Hannoun sono indagati a piede libero nell’ambito della stessa inchiesta.

A parlare davanti al tribunale è Karim Hamarneh, presidente dell’Associazione Culturale Liguria Palestina: “É dal 2003 che sono in contatto con questo palestinese, attivista, che ha fatto sempre raccolta fondi per la sua gente – dice – purtroppo è sempre nell’occhio del ciclone anche se non c’è certezza di una sua collaborazione con Hamas”. Hannoun era già stato oggetto di un’indagine per presunti finanziamenti al terrorismo una decina di anni fa ma tutto finì nel nulla, in parte per le stesse motivazioni che oggi portano i suoi legali a chiederne la scarcerazione e ha insistere sulla sua innocenza.

“Ho parlato diverse volte con lui, non abbiamo mai avuto la sensazione che lui collaborasse con Hamas – ha aggiunto Hamarneh, che ha anche commentato anche le parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Due giorni fa, in un’informativa alla Camera, ha definito senza mezzi termini Hannoun il capo di Hamas in Italia. “Non si può adesso sparare delle cose come ha fatto il ministro dell’Interno – conclude Harmaneh – non si può avere un’istituzione così grande, il massimo dell’istituzione italiana, di partenza contro questa persona, e contro il suo gruppo, senza nemmeno parlare della disperazione e della continuazione del genocidio in Palestina”.