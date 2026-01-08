Fondi ad Hamas, su Instagram una nuova pagina per dare “voce all’associazione benefica” di Hannoun

Genova. Mentre i legali degli arrestati sono al lavoro in vista dall’udienza al tribunale del Riesame e mentre alcuni degli arrestati sono già stati trasferiti in carceri ad alta sicurezza, su Instagram è stata aperta una pagina dal nome Orizzonte Umanitario, che vuole essere la voce dell’associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese” (Abspp), il cui sito risulta irraggiungibile dopo l’inchiesta della procura di Genova che ha portato agli arresti del 27 dicembre per presunti finanziamenti ad Hamas. A finire in carcere perché considerato il vertice della cellula italiana del movimento terrorista è fra gli altri proprio il fondatore dell’Abspp, Mohammad Hannun, architetto palestinese di 63 anni

,Nella nuova pagina, l’Abspp spiega che “dal 1994, con coraggio e trasparenza, ha lottato senza sosta in Italia e oltre i confini, portando speranza dove il bisogno grida più forte: nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania, a Gerusalemme e nei Campi Profughi in Siria, Libano, Turchia e per chiunque si é trovato in difficoltà“.

L’associazione ricorda inoltre i progetti portati avanti, dai pacchi viveri alle tende per gli sfollati, sottolineando che “ogni passo è stato documentato, condiviso, raccontato sul sito ufficiale dell’Abspp (attualmente cancellato dalle autorità) e attraverso video toccanti, che hanno mostrato ogni sorriso, ogni consegna, ogni storia. Perché la trasparenza è rispetto, e la testimonianza è memoria viva”.

“Questa pagina – si legge nel primo post, accompagnato da un video sulla distribuzione degli aiuti – è il luogo in cui il loro impegno prende forma e voce, per non dimenticare, per continuare a lottare“.