  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Solidali

Fondi ad Hamas, su Instagram una nuova pagina per dare “voce all’associazione benefica” di Hannoun

Pubblicato uno dei tanti video sugli aiuti consegnati a Gaza e nei campi profughi. "Ogni passo è stato documentato, condiviso e raccontato sul sito ufficiale dell'Abspp. Adesso questa nuova pagina vuole proseguire "il loro impegno per non dimenticare"

associazione benefica palestina mohammad hannoun

Genova. Mentre i legali degli arrestati sono al lavoro in vista dall’udienza al tribunale del Riesame e mentre alcuni degli arrestati sono già stati trasferiti in carceri ad alta sicurezza, su Instagram  è stata aperta una pagina dal nome Orizzonte Umanitario, che vuole essere  la voce dell’associazione benefica di solidarietà con il popolo palestinese” (Abspp), il cui sito risulta irraggiungibile dopo l’inchiesta della procura di Genova che ha portato agli arresti del 27 dicembre per presunti finanziamenti ad Hamas. A finire in carcere perché considerato il vertice della cellula italiana del movimento terrorista è fra gli altri proprio il fondatore dell’Abspp, Mohammad Hannun, architetto palestinese di 63 anni

,Nella nuova pagina, l’Abspp spiega che “dal 1994, con coraggio e trasparenza, ha lottato senza sosta in Italia e oltre i confini, portando speranza dove il bisogno grida più forte: nella Striscia di Gaza, in Cisgiordania, a Gerusalemme e nei Campi Profughi in Siria, Libano, Turchia e per chiunque si é trovato in difficoltà“.

L’associazione ricorda inoltre i progetti portati avanti, dai pacchi viveri alle tende per gli sfollati, sottolineando che “ogni passo è stato documentato, condiviso, raccontato sul sito ufficiale dell’Abspp (attualmente cancellato dalle autorità) e attraverso video toccanti, che hanno mostrato ogni sorriso, ogni consegna, ogni storia. Perché la trasparenza è rispetto, e la testimonianza è memoria viva”.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da @orizzonteumanitario_

“Questa pagina – si legge nel primo post, accompagnato da un video sulla distribuzione degli aiuti – è il luogo in cui il loro impegno prende forma e voce, per non dimenticare, per continuare a lottare“.

Più informazioni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.