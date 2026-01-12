Folla al Circolo Autorità Portuale per il funerale laico di Danilo Oliva

Genova. Folla questa mattina al Cap di via Albertazzi per il funerale laico di Danilo Oliva, storico presidente del Circolo Autorità Portuale morto il 9 gennaio scorso a 88 anni.

“Oggi rendiamo omaggio a una personalità che, grazie al suo incessante impegno, ha contribuito a rendere il porto non solo un luogo economico e produttivo, ma anche uno spazio di costruzione sociale, di condivisione, di apertura alle diversità e di creazione dell’identità collettiva di Genova. È questo il messaggio che vogliamo portare avanti. Lo ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis, intervenuta alle esequie.

“Non ho la presunzione di dire che figure come la sua avrebbero sostenuto il lavoro della nostra amministrazione, ma so per certo che avrei cercato quel sostegno ogni giorno – ha aggiunto Salis – nei momenti di dubbio, avrei voluto confrontarmi con chi, come Danilo, ha incarnato valori fondamentali per la nostra città. Valori che esistono da sempre, che forse a qualcuno possono dare fastidio, ma che continueremo a difendere e a promuovere, a partire proprio dall’eredità che persone come lui ci hanno lasciato”.