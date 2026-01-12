  • News24
  • Sport
  • Meteo
  • Eventi
CONDIVIDI
Addio

Folla al Circolo Autorità Portuale per il funerale laico di Danilo Oliva

La sindaca Salis: "Ha contribuito a rendere il porto un luogo economico e produttivo ma anche uno spazio di apertura alle diversità e di creazione dell'identità collettiva di Genova"

Generico gennaio 2026

Genova. Folla questa mattina al Cap di via Albertazzi per il funerale laico di Danilo Oliva, storico presidente del Circolo Autorità Portuale morto il 9 gennaio scorso a 88 anni.

“Oggi rendiamo omaggio a una personalità che, grazie al suo incessante impegno, ha contribuito a rendere il porto non solo un luogo economico e produttivo, ma anche uno spazio di costruzione sociale, di condivisione, di apertura alle diversità e di creazione dell’identità collettiva di Genova. È questo il messaggio che vogliamo portare avanti. Lo ha detto la sindaca di Genova, Silvia Salis, intervenuta alle esequie.

“Non ho la presunzione di dire che figure come la sua avrebbero sostenuto il lavoro della nostra amministrazione, ma so per certo che avrei cercato quel sostegno ogni giorno – ha aggiunto Salis – nei momenti di dubbio, avrei voluto confrontarmi con chi, come Danilo, ha incarnato valori fondamentali per la nostra città. Valori che esistono da sempre, che forse a qualcuno possono dare fastidio, ma che continueremo a difendere e a promuovere, a partire proprio dall’eredità che persone come lui ci hanno lasciato”.

Più informazioni
leggi anche
danilo oliva
Lutto
È morto Danilo Oliva, lo storico presidente del circolo Cap se n’è andato a 88 anni
pubblicità

Per favore, disabilita AdBlock per continuare a leggere.

Genova24 è un quotidiano online gratuito che non riceve finanziamenti pubblici: l’unica fonte di sostegno del nostro lavoro è rappresentata dalle inserzioni pubblicitarie, che ci permettono di esistere e di coprire i costi di gestione e del personale.
Per visualizzare i nostri contenuti, scritti e prodotti da giornalisti a tempo pieno, non chiediamo e non chiederemo mai un pagamento: in cambio, però, vi preghiamo di accettare la presenza dei banner, per consentire a Genova24 di restare un giornale gratuito.