La focaccia nel cappuccino conquista Ristorexpo: Genova protagonista a Como

Genova. La focaccia nel cappuccino, insieme con altri prodotti tipici genovesi, sono stati protagonisti di Ristorexpo 2026, l’evento B2B di riferimento per il mondo del fuori casa organizzato da Lariofiere di Como, in collaborazione con FIPE – Federazione Italiana Pubblici Esercizi, svoltosi dal 25 al 28 gennaio.

Confcommercio Genova, insieme alla Camera di Commercio di Genova e al marchio Genova Gourmet, è stata protagonista della 28a edizione della manifestazione, animando lo stand ligure con un programma di degustazioni, showcooking e momenti formativi dedicati alle identità gastronomiche del territorio.

A riscuotere particolare interesse è stata appunto la masterclass “Focaccia e cappuccino”, dedicata alla colazione genovese tradizionale, reinterpretata in chiave professionale come esperienza culturale e modello di offerta per il mondo della ristorazione. Un format capace di unire semplicità, identità e replicabilità, inserendosi pienamente nel tema guida dell’edizione 2026, “Elogio della Normalità”, dedicato al valore della quotidianità professionale, alla qualità delle materie prime e all’eccellenza tecnica.

Accanto alla focaccia nel cappuccino, lo stand ligure ha ospitato lo showcooking dello chef Alessandro Dentone, con il “Risotto al Bagnun con acciughe”, piatto simbolo della tradizione marinara ligure, e ulteriori momenti di confronto dedicati alle tecniche di cucina, alla sostenibilità e alla cultura gastronomica identitaria.

Per il mondo della mixology, testimonial della presenza ligure è stato il bartender Luca Picchi, che ha contribuito a valorizzare il racconto del territorio anche attraverso il linguaggio del bere miscelato.

“I riscontri raccolti a Ristorexpo confermano che la cucina ligure e le sue specialità, quando proposte in modo autentico e professionale, generano un interesse concreto da parte degli operatori del settore – ha evidenziato Alessandro Cavo, presidente di Confcommercio Genova -. La forza della nostra proposta sta proprio nella capacità di valorizzare ciò che è apparentemente semplice: prodotti tutti certificati Gourmet, gesti, saperi e mestieri dei nostri imprenditori Confcommercio nel sistema della ristorazione e dei bartender Genova Gourmet che fanno parte della quotidianità delle imprese locali ma che, se messi a sistema, diventano un elemento distintivo anche in contesti nazionali. E’ questa preziosa ‘normalità’, fatta di competenze e identità, che rende Genova e la Liguria riconoscibili e competitive”.