Flying Angels Foundation lancia la sua prima campagna lasciti solidali

Genova. “Il tuo lascito. Il suo viaggio verso la vita”: con questo messaggio Flying Angels Foundation ETS avvia la sua prima campagna lasciti solidali, un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di assicurare risorse stabili e durature per dare continuità alla propria missione: garantire tempestivamente voli salvavita a bambini gravemente malati di tutto il mondo, verso le cure di cui hanno urgente bisogno. “Il tuo lascito. Il suo viaggio verso la vita”: con questo messaggio Flying Angels Foundation ETS avvia la sua prima campagna lasciti solidali, un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di assicurare risorse stabili e durature per dare continuità alla propria missione: garantire tempestivamente voli salvavita a bambini gravemente malati di tutto il mondo, verso le cure di cui hanno urgente bisogno. www.flyingangelsfoundation.org/lasciti

Fondata nel 2012, Flying Angels è l’unica organizzazione non profit al mondo specializzata nel trasporto aereo di bambine e bambini gravemente malati verso ospedali in grado di curarli, quando nel Paese d’origine non esistono alternative terapeutiche. Dalla sua nascita, la Fondazione ha reso possibile raggiungere oltre 3.300 bambini in più di 90 Paesi, collaborando con 120 organizzazioni umanitarie e 150 ospedali in tutto il mondo e finanziando oltre 6.500 biglietti aerei, compresi quelli per circa 80 missioni mediche nei Paesi in via di sviluppo.

Oggi Flying Angels riesce a far volare un bambino ogni 36 ore. Un risultato importante, che però non basta. Ogni sei secondi nel mondo un bambino muore per mancanza di cure e molti di loro avrebbero una concreta possibilità di sopravvivenza se potessero raggiungere in tempo un ospedale adeguato.

Per questo la Fondazione guarda al futuro con un obiettivo chiaro e misurabile: arrivare a salvare almeno un bambino al giorno entro il 2029. Un traguardo che richiede continuità operativa e risorse programmabili, oggi rese possibili soprattutto dai lasciti solidali, capaci di trasformare un gesto individuale in un impatto che dura nel tempo.

Questo impegno ha il volto di Ines, nata in Tunisia con una grave cardiopatia. Aveva bisogno urgente di un intervento che nel suo Paese non era possibile effettuare. Grazie a un volo in aeroambulanza organizzato da Flying Angels, a soli tre mesi Ines è arrivata all’Ospedale Gaslini di Genova, dove è stata operata con successo. Oggi Ines ha 7 anni, sta bene e rappresenta il simbolo di ciò che un lascito solidale può rendere possibile: un futuro.

«Un lascito solidale è un dono che ci consente di disporre di risorse certe e costanti: risorse che ci permettono di rispondere subito alle richieste di aiuto, ma anche di programmare nuove missioni mediche e garantire continuità alla nostra attività», spiega Mauro Iguera, presidente di Flying Angels Foundation ETS. «È un gesto che non si esaurisce nel momento in cui viene compiuto ma continua a volare oltre il tempo, a proteggere e ad accompagnare, trasformandosi in vita e futuro per tanti bambini che potranno crescere, giocare, sperare».

Accanto all’impatto umano, la campagna, patrocinata dal Consiglio Nazionale del Notariato, punta anche a fare chiarezza su uno strumento spesso percepito come complesso.

«Redigere un testamento è un atto di libertà e responsabilità», sottolinea il notaio del Consiglio Notarile di Genova e Chiavari Marinella Gloria Casarino. «Chiunque può farlo in qualsiasi momento della propria vita, indipendentemente dall’entità del patrimonio. Un lascito solidale non priva mai i propri cari dei loro diritti, ma permette di decidere con serenità il futuro di una parte dei propri beni».