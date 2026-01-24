  • News24
Lieto fine

Finto carabiniere si fa fare un bonifico da 25mila euro, quelli veri sventano subito la truffa

La 65enne era stata convinta al telefono a versare la somma, per farsi credere il truffatore ha creato un falso allarme e ha fatto arrivare una pattuglia in zona

Rapallo. I carabinieri della stazione di Rapallo, grazie alla denuncia della vittima e all’intervento immediato, sono riusciti a sventare un tentativo di truffa, con il cosiddetto metodo del “finto carabiniere”, ai danni di una donna di 65 anni.

In questo caso, la signora era stata contattata telefonicamente più volte da un sedicente ufficiale dell’Arma che l’aveva indotta a eseguire un bonifico di 25mila euro su un Iban da lui indicato. La motivazione? Evitare di essere coinvolta in alcune indagini in corso.

Ma il raggiro è stato ulteriormente rafforzato da un altro espediente usato dal truffatore per carpire la fiducia della donna. Nella circostanza, infatti, i responsabili della truffa hanno contattato al telefono i carabinieri di Rapallo segnalando la presenza di un extracomunitario armato di coltello nei pressi dell’ospedale.

Così sul posto, proprio davanti agli occhi della signora, è arrivata una pattuglia dei carabinieri (vera) che il truffatore ha fatto passare come riscontro a quanto le stava dicendo per telefono. I militari, giunti nella zona indicata e verificata la totale infondatezza della segnalazione, hanno notato la vittima intenta a parlare al telefono in modo agitato e pertanto hanno deciso di avvicinarla.

Dal racconto della donna i carabinieri hanno subito compreso quanto stesse succedendo e, grazie all’immediato intervento presso la filiale della banca dove la vittima aveva appena eseguito il bonifico, sono riusciti a bloccarlo e ad evitare il consistente danno economico.

