Fincantieri, attivato il protocollo di tutele. Fiom: “Salari garantiti ai lavoratori in subappalto”

Genova. È stato attivato il protocollo di garanzia previsto dagli accordi nazionali tra Fincantieri e le organizzazioni sindacali per far fronte alle criticità emerse sul pagamento dei salari di alcuni lavoratori impiegati nel settore dell’arredamento navale in subappalto.

La vicenda aveva preso avvio il 12 gennaio, quando la Fiom Cgil aveva denunciato ritardi e irregolarità nei pagamenti che coinvolgevano alcune decine di addetti operanti in diverse ditte subappaltatrici. A seguito della segnalazione, l’intervento tempestivo della Direzione Centrale di Fincantieri ha permesso di attivare in tempi rapidi il protocollo di tutela previsto dagli accordi vigenti.

Nella giornata odierna, i lavoratori di una delle ditte coinvolte hanno ricevuto il pagamento del salario direttamente dalla società appaltante, un passaggio ritenuto significativo dal sindacato. Secondo la Fiom Cgil, si tratta di un risultato importante che dimostra come sia possibile intervenire con efficacia e rapidità per tutelare i diritti dei lavoratori lungo una filiera produttiva complessa.

Pur registrando questo primo passo positivo, il sindacato ha già manifestato la propria disponibilità a un ulteriore incontro con l’azienda per individuare una soluzione condivisa anche per le pendenze ancora aperte. L’obiettivo è evitare il ripetersi di situazioni analoghe in futuro, attraverso la piena applicazione degli accordi nazionali sottoscritti.

“Il processo produttivo in Fincantieri è articolato e complesso – sottolinea la Fiom Cgil di Genova – ma quanto avvenuto oggi dimostra che, applicando gli strumenti contrattuali esistenti, è possibile garantire tutele concrete ai lavoratori e intervenire in modo positivo e tempestivo”.