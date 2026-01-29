Torna la fiera di Sant’Agata a San Fruttuoso: le modifiche ai bus

Genova. Torna anche quest’anno l’appuntamento con la fiera di Sant’Agata, e per consentire a stand e bancarelle di sistemarsi a San Fruttuoso sono state adottate misure di chiusura delle strade, con conseguenti deviazioni delle linee bus.

Domenica 1 febbraio, dunque, le linee 18, 18/, 46, 48, 67, 84, 89, 385, 604, 618 modificano il percorso come di seguito indicato.

Linee 18, 18/ e 618

Direzione Sampierdarena: i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide, piazza Verdi, dove riprendono percorso regolare.

Direzione San Martino: i bus, giunti in piazza Verdi, proseguono per via Invrea, piazza Alimonda, via Odessa, via Montevideo, corso Gastaldi, dove riprendono percorso regolare.

Linea 46

Temporaneamente sospesa.

Linea 48

Direzione Molassana: i bus, giunti in corso Gastaldi, proseguono per via Tolemaide, piazza delle Americhe, tunnel di via Canevari, via Canevari, ponte Castelfidardo, piazza Manzoni, piazza Giusti, corso Sardegna, dove riprendono percorso regolare.

Direzione San Martino: i bus, giunti in corso Sardegna, proseguono per corso Torino, via Invrea, piazza Alimonda, via Odessa, via Montevideo, corso Gastaldi, dove riprendono percorso regolare.

Linee 67 e 89

Direzione Terralba: i bus, giunti in via Manuzio, proseguono per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, ponte di Terralba, piazza Terralba (capolinea provvisorio).

Direzione Donghi: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di piazza Terralba, proseguono per via Torti, dove riprendono regolare percorso.

Linea 84

Direzione stazione Brignole: i bus, giunti alla fine di via Amarena, proseguono per via Marchini, via Ayroli, via Don Orione, corso Sardegna, via Archimede, dove riprendono regolare percorso.

Direzione via Amarena: i bus, giunti in corso Sardegna, proseguono per la stessa, per poi svoltare in via Don Orione, via Ayroli, via Marchini, via Amarena, dove riprendono regolare percorso.

Linea 385

Direzione corso Sardegna: i bus, giunti al termine di via Imperiale, proseguono per via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, via Tolemaide, tunnel di corso Sardegna, corso Sardegna, dove effettuano capolinea provvisorio nell’area appositamente predisposta.

Direzione via Imperiale: i bus, in partenza dal capolinea provvisorio di corso Sardegna, proseguono per la stessa, per poi transitare in via Don Orione, via Ayroli, via Marchini, piazza Solari, dove riprendono regolare percorso.

Linea 604

Direzione Terralba: i bus, giunti in via Manuzio, proseguono per via Marina di Robilant (fermata provvisoria all’angolo di via Torti), via Torti, via Barrili, corso Gastaldi, via Tolemaide, dove riprendono regolare percorso.

Direzione Donghi: i bus, in partenza dal capolinea di piazza Verdi, proseguono per via Invrea, via Montevideo, corso Gastaldi, corso Europa, via Pastore, viale Benedetto XV, corso Europa, corso Gastaldi, ponte di Terralba, piazza Terralba, dove riprendono regolare percorso.