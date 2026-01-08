La fiamma olimpica arriva a Genova, tra i tedofori ci sarà anche Beppe Costa

Genova. Ci sarà anche Beppe Costa, numero uno del gruppo Costa Edutainment, tra i tedofori della fiamma olimpica che domani, venerdì 9 gennaio, sfilerà a Genova tra Boccadasse e il Porto Antico a conclusione della tappa del viaggio in Italia in occasione dei giochi invernali di Milano-Cortina 2026.

Costa prenderà, con il numero 78, porterà la fiaccola intorno alle ore 17.53 in un tratto di via XX Settembre, all’altezza del civico 28. Per lui sarà la seconda volta, visto che aveva già corso dopo le Olimpiadi di Rio de Janeiro nel 2016.

Il percorso e gli orari

A Genova la fiamma olimpica partirà venerdì 9 gennaio, attorno alle ore 17, dalla chiesa di Boccadasse, con una carovana di circa 600 metri che percorrerà corso Italia, viale Brigate Partigiane e via Cadorna prima di arrivare in centro. Proseguendo lungo via XX Settembre, piazza De Ferrari, piazza della Nunziata, via Balbi, Stazione Marittima, via Gramsci e centro storico, approderà infine verso le 19 al Porto Antico dove, a Calata Mandraccio, sarà allestito il villaggio, aperto al pubblico dalle 17, con animazione e spazio per interventi delle istituzioni e di sportivi locali.

I tedofori

Saranno circa 70 le tedofore e i tedofori, atlete e atleti olimpici e paralimpici, che si passeranno la torcia da Boccadasse al Porto Antico.

L’ultimo a tenere in mano la torcia, nella tappa genovese, sarà il nuotatore Alberto Razzetti: 26 anni, lavagnese, olimpico a Tokyo2020 reduce da un’ottima prestazione agli Europei con la vittoria dell’oro nei 400 misti.

Altri tedofori della fiamma olimpica a Genova, secondo la l’elenco fornito finora dal portale ufficiale Olympics, sono Gabriele Lanza, atleta di para ice hockey, già a Berlino e ai giochi di Beijing 2022. Ci sarà poi la sincronetta Linda Cerruti, regina del nuoto artistico italiano: ha partecipato alle olimpiadi di Rio 2016, Tokyo 2020 e Parigi 2024. Con lei Ilaria Elvira Accame, velocista specializzata nei 400 metri piani.

Il village

A Calata Mandraccio: un evento aperto al pubblico che accoglierà l’arrivo della fiamma con musica, intrattenimento e attività dedicate all’intera comunità.

Saranno distribuite mini-lattine in alluminio di Coca-Cola, uno dei principali sponsor delle Olimpiadi. La raccolta sarà gestita in collaborazione con CiAl – Consorzio Nazionale Imballaggi Alluminio, grazie a un mezzo dedicato nel convoglio e presidi specifici nelle città ospitanti.

Proseguirà anche la collaborazione con Banco Alimentare: durante le City Celebration sarà possibile gustare pizza accompagnata dalla bevanda e sostenere le attività dell’organizzazione con una donazione. Parte delle donazioni raccolte nei villaggi verrà destinata alla raccolta e distribuzione delle eccedenze alimentari durante i Giochi Olimpici e Paralimpici.