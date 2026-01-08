Genova. La Fiamma Olimpica arriva a Genova: venerdì 9 gennaio la torcia partirà da Boccadasse per arrivare al Porto Antico, destinazione finale della 33esima tappa del viaggio partito da Olimpia antica, in Grecia, lo scorso 26 novembre, e diretto verso Milano, dove il 6 febbraio si svolgerà la cerimonia di apertura dei XXV Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026.

Il percorso della Fiamma Olimpica a Genova

La Fiamma partirà da Boccadasse alle 16.55 per attraversare corso Italia, viale Brigate Partigiane e via Cadorna, per arrivare poi alle 18 a Porta Soprana. Alle 18.05 sarà a Palazzo Ducale, alle 18.55 passerà vicino alla cattedrale di San Lorenzo. Tappa finale del viaggio genovese della Fiamma Olimpica sarà il Porto Antico, con il suggestivo arrivo dal mare dell’ultimo tedoforo previsto alle ore 19.25 in calata Molo Vecchio. Sempre al Porto Antico, in calata Mandraccio, già a partire dalle 17 sarà allestito il Villaggio, aperto al pubblico con attività di intrattenimento per grandi e piccoli, e spazio per gli interventi di istituzioni e sportivi locali, tra cui quello della sindaca ed ex atleta Azzurra Silvia Salis.

Saranno 55 le tedofore e i tedofori – atlete e atleti olimpici e paralimpici, ma soprattutto persone comuni – che si passeranno la torcia da Boccadasse al Porto Antico. Tra questi il campione di motocross Vanni Oddera, la nuotatrice Linda Cerruti e il comico Tommaso Cassissa.

L’evento è stato organizzato in collaborazione con il Comune di Genova e con il supporto dei Bagni Lido di corso Italia, che hanno messo a disposizione alcuni spazi di logistica per fase di partenza della staffetta, Porto Antico S.p.A. che ospita il Village e spazi di sosta dei mezzi di servizio della carovana e Rimorchiatori Riuniti che hanno messo a disposizione due imbarcazioni per il trasferimento dei tedofori da calata Gadda a calata Mandraccio.

I divieti in vigore al Porto Antico

Proprio in vista del passaggio della Fiamma venerdì, dalle 14 alle 19.30, la sindaca Salis ha firmato un’ordinanza che dispone, limitatamente all’area di calata Mandraccio – all’interno del perimetro e comprese alcune relative vie di delimitazione: calata Mandraccio, calata Cattaneo (esclusa), calata Mandraccio fino a via alla Calata Marinetta (esclusa) – il divieto di:

– detenzione ed uso di ogni tipo di artificio pirotecnico/materiale esplodente in area pubblica e/o/ aperta al pubblico;

– somministrazione e vendita di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici all’esterno dei locali di pubblico esercizio e/o all’esterno dei relativi plateatici (dehors);

– detenzione e consumo di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e/o metallici in area pubblica o aperta al pubblico diverse dai locali di pubblico esercizio e dai loro relativi plateatici o, comunque, la detenzione di tali contenitori;

– detenzione di dispositivi contenenti spray urticante.

È consentita la sola detenzione e consumo di bevande contenute in bottiglie/contenitori di plastica o di cartone private del tappo.