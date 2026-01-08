Fiamma olimpica a Genova, si prepara la contestazione: “Fuori Israele dai giochi invernali”

Genova. “L’ennesima grande manifestazione che, nonostante i danni ambientali inimmaginabili, le proteste delle persone che in quei luoghi ci abitano, e gli ennesimi scandali politici tra corruzione e favoritismi, continua a normalizzare un genocidio ammettendo la partecipazione di israele, mentre a Gaza ancora si muore sotto le bombe, si muore di fame, si muore di freddo“.

Con queste parole inizia il messaggio che in queste ore sta circolando su social e app di messaggistica e che invita alla mobilitazione in occasione del passaggio a Genova della fiamma olimpica previsto per il prossimo sabato: un’occasione per manifestare il dissenso per la partecipazione degli atleti israeliani alla grande kermesse sportiva dei Giochi olimpici invernali Milano Cortina 2026, come sta succedendo in altre parti del paese.

“Non accettiamo che le nostre città siano rese passerelle di criminali di guerra per due soldi di qualche turista – continua l’appello – scendiamo in piazza con le bandiere palestinesi e ricordiamo a chi osserva impunemente che la lotta non si è fermata a Ottobre, Genova non si ferma“.

L’appello si conclude con gli slogan che in questi mesi hanno accompagnato le manifestazioni contro il genocidio in corso nella striscia di Gaza “Free Palestine”, a cui si sono aggiunti “Free Sudan“, “Free Venezuela” e “Mohammad libero“. Stando a quanto comunicato dal messaggio – su cui al momento non ci sono sigle – l’appuntamento per la manifestazione sarebbe venerdì 9 gennaio ore 17 in piazza De Ferrari: “Venerdì passa la fiamma olimpica da Genova, e noi vogliamo darle il benvenuto alla nostra maniera”.