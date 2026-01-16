  • News24
Iniziativa

Feste liguri “in trasferta”: sabato a Cagliari la firma del protocollo

Organizzatori di feste tradizionali italiane e francesi a confronto per concludere un percorso durato 2 anni

Generico gennaio 2026

Genova. Feste tradizionali, sagre e rievocazioni storiche come vero e proprio motore di promozione del territorio all’estero. È ciò che emergerà dalla 3 giorni di lavori ospitata a Cagliari dal 15 al 17 gennaio, con l’incontro di organizzatori di feste provenienti da Sardegna, Toscana, Liguria, Corsica e Var (Francia del Sud): un vero e proprio evento di confronto a conclusione del percorso di cooperazione transfrontaliera delineato dal progetto europeo Quality Made FESTA.

Il progetto, finanziato dal programma europeo di cooperazione transfrontaliera INTERREG Italia-Francia Marittimo 2021-2027, coinvolge infatti 5 regioni tra Italia e Francia in azioni di promozione di territori meno conosciuti attraverso la valorizzazione di feste tradizionali, eventi rappresentativi della cultura locale, percorsi turistici dedicati a visitatori rispettosi della comunità che li ospita: partito il 1 marzo 2024, si concluderà a febbraio 2026 dopo 2 intensi anni dedicati allo sviluppo di fiere, enogastronomia, sostenibilità, turismo e artigianato, come elementi di sviluppo sociale ed economico che vanno sempre più valorizzati e custoditi nella loro unicità.

Cinque le feste liguri, vere e proprie portabandiera della tradizione, selezionate nell’ambito del progetto QM FESTA, un grande tesoro di conoscenze antiche, storia, tradizione, cultura e sapori locali che si affacciano su uno scenario internazionale: sono la Festa di San Michele Arcangelo a Pigna (IM), la Sagra della Castagna a Buggio (frazione di Pigna, IM), il Weekend della Filigrana a Campo Ligure (GE), la Sagra della Castagna a Rossiglione (GE) e il Festival della Maiolica ad Albissola Marina (SV).

Queste, e altre 15 feste tradizionali sono quindi state, negli ultimi due anni, protagoniste di azioni di comunicazione, eventi di scambio e collaborazione internazionale, un vero e proprio richiamo per turisti attenti a cercare luoghi unici ed esperienze autentiche.

Durante gli incontri a Cagliari, ospiti alla Sa Manifattura, gli organizzatori liguri assisteranno, tra le altre cose, alla presentazione dei prodotti realizzati nell’ambito del progetto QM FESTA (video promozionali delle feste e dei territori, una app dedicata, una guida di viaggio gratuita), oltre che a momenti di restituzione dei risultati emersi dai tavoli di lavoro cui hanno preso parte a Genova lo scorso marzo 2025.

Si svolgeranno inoltre dei tavoli di lavoro dedicati ad argomenti come “Il tema della Festa presente nel tempo e come elemento di attrattività del territorio” e “Le feste Quality Made, una rete di cooperazione”. A conclusione dei lavori, sabato 17 gennaio si terrà l’importante momento della firma del protocollo di applicazione della strategia per lo sviluppo del prodotto integrato “FESTA”.

