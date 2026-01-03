Ferrada di Moconesi, incendio in un’abitazione: l’intervento dei vigili del fuoco

Moconesi. Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio in viale De Gasperi a Ferrada di Moconesi, in Val Fontanabuona.

L’allarme è scattato quando da un’abitazione è stata vista uscire una gran quantità di fumo. Sono stati i vicini ad allertare i soccorsi chiamando il 112.

I vigili del fuoco sono accorsi dal distaccamento di Chiavari con squadra e autoscala e, dalla sede centrale, con una ulteriore squadra e il carro aria respirabile.

Per il tempo necessario alle operazioni di soccorso gli inquilini sono rimasti fuori casa. Concluse le operazioni è stato necessario interdire la stanza coinvolta e quella soprastante.

Nessuna persona è rimasta coinvolta.