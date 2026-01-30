Fabbrica di abbigliamento falso in centro storico, due denunce

Genova. I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Genova Centro e della stazione di Genova Maddalena hanno individuato nel centro storico un appartamento in cui veniva gestito un giro di vendita di abbigliamento contraffatto.

L’operazione è scattata in vico delle Monachette, da dove durante alcuni appostamenti i militari hanno visto uscire diverse persone con grandi sacchi. Sono quindi entrati nell’appartamento e hanno scoperto un laboratorio clandestino adibito alla fabbricazione di prodotti con marchi contraffatti.

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire e sequestrare 5.000 etichette di noti marchi di moda, due macchine per cucire, numerosi capi di abbigliamento pronti per essere etichettati, scarpe da ginnastica contraffatte e oltre 500 euro in contanti. I carabinieri stanno verificando se i capi di abbigliamento fossero destinati a un mercato più ampio rispetto al centro storico.

Sono stati denunciati un 43enne e un 44enne, cittadini senegalesi.