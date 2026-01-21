  • News24
Falesia crollata a Bogliasco, giovedì il sopralluogo per i lavori in somma urgenza

La ditta incaricata dovrà rimuovere circa una cinquantina di metri cubi di materiale

Frana falesia Bogliasco

Bogliasco. Arriveranno giovedì mattina operai e ingegneri della ditta incaricata di mettere in sicurezza la falesia crollata domenica sera a Bogliasco. A loro il compito di effettuare un primo sopralluogo per poi intervenire in somma urgenza.

Il crollo si è verificato intorno alle 19 di domenica in un’area molto frequentata, quella sotto piazza Trento e Trieste, vicino ai giochi all’altezza della ex cappella di San Rocco. Fortunatamente al momento del cedimento non c’erano bambini che giocavano né persone a passeggio. Lo spazio è stato messo in sicurezza dai vigili del fuoco, che hanno poi transennato la porzione crollata.

Il sindaco Luca Pastorino ha emesso un’ordinanza che vieta il passaggio nell’area, in attesa di capire quanto tempo sarà necessario a ripristinare il muretto e ad avere conferma della sicurezza.

La ditta incaricata dovrà rimuovere circa una cinquantina di metri cubi di materiale. Dai primi sopralluoghi sono emersi segnali di infiltrazioni di acqua, che potrebbero avere indebolito la falesia nel tempo e portato al crollo. 

Il presidente dell’Ordine dei Geologi della Liguria, intanto, ha lanciato un allarme affinché si intervenga con urgenza mediante opere di difesa e consolidamento nei tratti di costa su cui sono presenti edifici, infrastrutture, cimiteri, piazze e belvedere.

“Appare non più rinviabile in Liguria la definizione di un piano regionale operativo – dice Alessandro Scarpati – che individui i tratti di falesia su cui intervenire e garantisca una programmazione pluriennale delle risorse, superando la logica degli interventi emergenziali”.
