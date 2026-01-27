Ex Latteria occupata: otto condanne da 6 a 8 mesi per il parapiglia con i carabinieri

Genova. Il tribunale di Genova ha condannato otto antagonisti accusati in concorso di resistenza e lesioni per il parapiglia con i carabinieri scoppiato davanti all’ex Latteria occupata nella notte tra il 3 e il 4 maggio 2024.

Uno degli imputati è stato assolto, sette sono stati condannati a 6 mesi con la sospensione condizionale della pena e uno a 8 mesi, per il quale la condizionale è stata subordinata al risarcimento del danno. Un altro ha ottenuto invece la messa alla prova. Il sostituto procuratore Giuseppe Longo aveva chiesto la condanna di tutti (difesi dagli avvocati Laura Tartarini, Fabio Sommovigo, Alessandro Gorla e Pietro Serracchieri) a un anno e sei mesi di carcere.

Sostanzialmente i giudici della seconda sezione penale (Roberto Cascini, Riccardo Crucioli e Valentina Vinelli) hanno accolto l’impostazione accusatoria e quindi il concorso di tutti i condannati anche per il reato di lesioni in concorso, ma ha notevolmente ridotto le pene rispetto alla richieste.

Stando a quanto ricostruito, quella notte una pattuglia dei carabinieri stava percorrendo stradone Sant’Agostino per una segnalazione relativa a un furto in zona quando, all’altezza dell’ex Latteria, un uomo aveva iniziato a inveire contro i militari sostenendo che con l’auto avevano rischiato di investire il suo cane.

I carabinieri si erano fermati per identificarlo, ma dal centro sociale erano uscite nel frattempo altre persone che li avrebbero a loro volta insultati, protestando, sino a che la situazione non è degenerata. Nel caos generale i due militari avevano chiesto supporto e sul posto erano arrivate altre pattuglie dei carabinieri e anche agenti della polizia locale. Il parapiglia era finito con 8 arresti di altrettanti giovani antagonisti che erano stati scarcerati dopo le convalide. La Latteria Occupata era stata sgomberata pochi giorni dopo e restituita all’Università di Genova, proprietaria dell’immobile.