Ex Istituto Emiliani: arriva il nulla osta della Santa Sede per l’acquisto da parte del Comune

Rapallo. Il Comune di Rapallo comunica che in data odierna è stato protocollato il nulla osta da parte della Santa Sede (Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica) ai fini dell’alienazione del complesso immobiliare ex Istituto Emiliani per la somma di 3.900.000 euro.

“È una notizia molto importante per la Città di Rapallo e per l’Amministrazione Comunale”, dichiara il Sindaco di Rapallo Elisabetta Ricci. “Il nulla osta da parte della Santa Sede ci consente di proseguire nell’iter procedimentale per l’acquisto del compendio immobiliare dell’ex Istituto Emiliani come già deliberato all’unanimità in data 14 aprile 2025 dal Consiglio Comunale.

Un immobile strategico per l’ente comunale sia per conformazione e struttura che per ubicazione e che ci consentirà di ampliare i servizi per la collettività sia sotto il profilo culturale, ricreativo e sportivo (palestre e impianti sportivi) che turistico (centro congressi e parcheggi), oltre a ospitare sedi di realtà associative e attività formative.

Un ringraziamento all’Ente Provincia Ligure dei Padri Somaschi ed in particolare a Padre Novelli per la disponibilità dimostrata e alla commissione consiliare di valutazione per l’acquisto del compendio, composta dal Presidente del Consiglio avv. Mentore Campodonico e dai consiglieri Salvatore Alongi e Andrea Rizzi per il proficuo lavoro svolto.

Di conseguenza si procederà, pertanto, anche per il tramite degli uffici dei servizi finanziari e gestione del patrimonio, con la specifica istruttoria e con la predisposizione degli atti necessari e propedeutici al fine di addivenire, quanto prima, al relativo atto di compravendita”.

Commenta così il Presidente del Consiglio Comunale Mentore Campodonico: “Oggi per la nostra Città è davvero una svolta. Sembra retorica ma siamo sicuri che non lo sia: il via libera ecclesiastico per procedere all’acquisizione del vasto complesso dell’ex Istituto Emiliani da parte del Comune di Rapallo è il primo passo per dotare la città di un nuovo cuore – qui avranno sede associazioni e tante iniziative – di un nuovo polmone – qui troverà spazio la cultura, lo sport, l’aggregazione giovanile – e un nuovo sguardo. Rapallo infatti cambia forma, cambia volto, guarda al futuro, al bene delle nuove generazioni che qui avranno luoghi nuovi e solidi punti di riferimento. È una vittoria per l’Amministrazione nella sua totalità ed è certamente un successo per tutta la Città.”