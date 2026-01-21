  • News24
Il punto

Ex Ilva, l’appello di Usb alle istituzioni genovesi: “Attivarsi per incontro immediato”

"Con la scadenza del piano industriale fissata al 28 febbraio e l’assenza di una programmazione produttiva dal 1° marzo, il futuro dei lavoratori e dell’intero assetto industriale appare sempre più incerto"

Genova. L’Unione Sindacale di Base esprime forte preoccupazione per il mancato incontro con il Ministro Urso sulla gravissima vertenza che coinvolge Acciaierie d’Italia a livello nazionale e nello stabilimento di Genova.

“Con la scadenza del piano industriale fissata al 28 febbraio e l’assenza di una programmazione produttiva dal 1° marzo, il futuro dei lavoratori e dell’intero assetto industriale appare sempre più incerto – si legge nella loro nota stampa –  Nel frattempo, le uniche informazioni circolano attraverso indiscrezioni di stampa, mentre chi lavora negli impianti continua a essere escluso da ogni confronto. Un metodo irrispettoso e inaccettabile”

Per questo motivo il sindacato di base chiede alle istituzioni genovesi, Regione Liguria e Comune di Genova, di “attivarsi immediatamente presso il Governo affinché venga convocato con urgenza un incontro ufficiale con le organizzazioni sindacali.
La città non può restare spettatrice di fronte a una crisi che riguarda occupazione, prospettive industriali, tenuta sociale dei quartieri e ruolo strategico dell’acciaio per il Paese”

“È indispensabile che il Governo apra un confronto trasparente, presenti un piano industriale credibile e chiarisca quali siano gli impegni su investimenti, continuità produttiva e tutela dei lavoratori – continua la nota – USB ribadisce che non è più tollerabile procedere a colpi di annunci, senza un percorso condiviso e senza il coinvolgimento di chi ogni giorno tiene in piedi gli impianti. I lavoratori meritano rispetto, ascolto e risposte immediate. USB è pronta a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per difendere il lavoro, la dignità e il futuro dello stabilimento di Genova”.

 

