Erg premiata a Davos: prima di cento aziende sostenibili nel mondo

Genova. Il Gruppo Erg si è posizionato al vertice della classifica mondiale “Global 100 most sustainable corporations in the world” 2026 di Corporate Knights, che individua e premia le 100 aziende più

sostenibili a livello globale.

Erg è stata premiata in occasione del World Economic Forum di Davos nel corso di un evento dove sono stati presentati i risultati dell’analisi, che quest’anno ha valutato e messo a confronto oltre 8.000 aziende quotate, e al quale hanno preso parte i rappresentanti delle imprese della classifica “Global 100” insieme a esponenti di governi e istituzioni.

Le aziende sono state valutate sulla base di una nuova metodologia che considera tre criteri: investimenti

sostenibili, ricavi sostenibili e il Sustainable Revenue Momentum Score (Srms), indicatore utilizzato per valutare la velocità di crescita dei ricavi sostenibili di un’azienda, tra il 2022 e il 2024.

Tra le motivazioni del riconoscimento conferito ad Erg (che si era classificata al diciottesimo posto nel 2025), la sua trasformazione industriale da compagnia petrolifera a azienda esclusivamente rinnovabile, processo in cui il Gruppo ha saputo incrementare la propria crescita in termini di capacità installata e produzione eolica e solare, completando al contempo l’uscita dal fossile. Erg si è inoltre aggiudicata la leadership assoluta in classifica per avere raggiunto quota 100% di ricavi e investimenti sostenibili, oltre che per la sua strategia di sostenibilità alla quale è legata anche la politica di remunerazione aziendale.

Il vicepresidente esecutivo di Erg, Alessandro Garrone, commenta: “Siamo davvero orgogliosi di questo

prestigioso riconoscimento, un risultato che ci porta ai vertici delle aziende più sostenibili al mondo grazie al nostro impegno verso la decarbonizzazione e alla nostra strategia Esg. Per Erg la sostenibilità è una scelta

consapevole e concreta, integrata in tutti i processi aziendali, volta alla creazione di valore duraturo nel tempo per l’ambiente, le persone, le comunità e le generazioni future”.