Emergenza abitativa in Liguria, Fiaip rilancia il dibattito

Liguria. Riceviamo e pubblichiamo una nota di Fiaip Liguria. “In un contesto regionale segnato da una cronica scarsità di alloggi e da un mercato immobiliare reso complesso dai vincoli orografici e paesaggistici, la FIAIP (Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali) interviene nel dibattito sugli affitti brevi e sull’emergenza abitativa in Liguria.

L’analisi del delegato regionale al turismo Alessio Bellinghieri è netta: “Sbagliato colpevolizzare il turismo extralberghiero come unica causa del caro-affitti. Si tratta di una lettura parziale che rischia di produrre soluzioni inefficaci. I casi internazionali, da Berlino a Parigi, dimostrano che restrizioni e divieti non portano a un abbassamento dei canoni se non sono accompagnati da politiche strutturali di incremento dell’offerta”.

Per Bellinghieri “limitare gli affitti brevi senza creare nuove abitazioni è una cura che non guarisce la malattia,” dichiara il portavoce FIAIP. “In Liguria, il rischio è di generare immobili sfitti e degrado del patrimonio esistente. La vera sfida non è vietare, ma rigenerare e incentivare”. Secondo FIAIP “la Liguria non ha bisogno di “muri” burocratici, ma di ponti tra pubblico e privato. Regolare gli affitti brevi è utile per l’ordine del territorio, ma aumentare l’offerta abitativa è indispensabile per il futuro sociale ed economico della nostra regione”.

Per rispondere alla crisi abitativa senza compromettere l’economia turistica, pilastro della regione, la FIAIP propone una strategia basata su quattro pilastri: il recupero di edifici dismessi e trasformazione di aree non residenziali in alloggi per studenti, giovani coppie e categorie fragili, superando la logica del nuovo consumo di suolo, la promozione di strumenti come il rent-to-buy e le locazioni agevolate, garantendo tutele reali ai proprietari che scelgono l’affitto a lungo termine, una accelerazione delle procedure autorizzative per interventi di edilizia sociale e utilizzo di density bonus per chi investe in alloggi a canone concordato e una banca dati affidabile per monitorare domanda e offerta, evitando interventi basati su percezioni e non su numeri reali.

FIAIP si propone come interlocutore tecnico fondamentale per la Regione Liguria e le amministrazioni locali. Grazie alla conoscenza capillare del mercato, FIAIP è pronta a supportare la definizione di regole equilibrate che garantiscano il diritto alla casa, la tutela della proprietà privata e la sostenibilità del comparto turistico”.