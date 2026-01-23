Educazione non formale, Cavo (Nm) firma la proposta di legge: “Segnale importante”

Liguria. “Il via libera della Camera, tra l’altro senza voti contrari, alla proposta di legge delega sul sostegno delle attività educative e ricreative non formali per i ragazzi è un segnale importante. E’ un provvedimento in cui credo molto, che ho firmato convintamente”.

Lo afferma Ilaria Cavo, presidente del Consiglio nazionale di Noi Moderati, cofirmataria della proposta di legge recante “Delega al Governo per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali”, approvata alla Camera e attesa all’esame del Senato.

“Una misura frutto della collaborazione di maggioranza e opposizione che offre una risposta forte al problema della povertà educativa, perché punta ad assicurare un aiuto concreto alle famiglie nel trovare spazi, oltre il tempo scolastico, dove i loro figli possano fare quelle attività sportive, culturali, ricreative e sociali fondamentali per uno sviluppo e una crescita sani. Lo Stato riconosce il ruolo fondamentale svolto da enti locali, Terzo settore e oratori, e lo valorizza promuovendo la cooperazione tra queste preziose realtà, istituzioni scolastiche ed enti locali”.

“Un approccio sinergico che, grazie al coinvolgimento dei Comuni, è destinato ad avere ricadute positive sui territori. Noi Moderati siamo da sempre attenti al sostegno e alla valorizzazione delle attività del Terzo Settore e degli oratori come strumenti essenziali di inclusione, di educazione valoriale e di contrasto al disagio giovanile. Non possiamo, dunque, non condividere una definizione più strutturale del coinvolgimento di queste realtà nel progetto educativo nazionale”.