In centro storico apre un nuovo Ecosportello Amiu

Genova. Apre un nuovo punto informazioni Amiu in centro storico: a partire da venerdì 16 gennaio sarà operativo l’Ecosportello Ambientale in piazza Santa Fede.
L’Ecosportello di piazza Santa Fede, accessibile dall’ingresso del Municipio I Centro Est, sarà aperto tutti i venerdì dalle ore 8:30 alle 12:30.
Nel centro storico sono presenti altri tre ecopunti con i seguenti orari di apertura al pubblico:
- Ecosportello in via Prè 151r: aperto il lunedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il giovedì dalle ore 15:30 alle ore 18:30
- Ecosportello in via San Giorgio 7r: aperto ogni martedì e giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
- Ecosportello in via Della Maddalena 25r: aperto ogni mercoledì dalle ore 15:30 alle ore 18:30
Negli Ecosportelli è possibile ricevere informazioni utili ai cittadini sulla corretta raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ritirare contenitori e sacchetti per la raccolta dell’organico, segnalare eventuali disservizi, richiedere servizi su prenotazione, ritirare materiale informativo, richiedere il badge elettronico per l’apertura degli Ecopunti in caso di smarrimento, furto o semplicemente per attivare una nuova utenza.