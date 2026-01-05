Spaccio di droga, il 2026 inizia con arresti e denunce in centro storico

Genova. Anche nel primo fine settimana del nuovo anno la polizia era impegnata in controlli anti droga in centro storico.

Le pattuglie interforze, composte da Polizia di Stato, Guardia di Finanza ed Esercito, hanno presidiato le principali zone della movida. Nella notte tra sabato e domenica, in salita Pollaiuoli, gli operatori hanno fermato un 21enne sorpreso mentre consumava droga.

In tasca un pezzo di hashish ed una bustina contenente polvere bianca, risultata poi cocaina. Dopo la perquisizione domiciliare, sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente 258 grammi di derivati della cannabis in forma solida e liquido oleosa, 3 grammi di cocaina e sette grammi di cristalli di meta anfetamine. Il 21enne è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini dello spaccio.

Domenica mattina, intorno alle 9, un’altra pattuglia che stava perlustrando la zona di vico Croce Bianca e vico Adorno ha fermato un uomo trovandolo in possesso di due frammenti di cannabis per un peso di 18 grammi circa, 10 bustine risultate contenere metadone per circa 11 grammi, nonché la somma di 200 euro in banconote di vario taglio. L’uomo, un 37enne senegalese, è stato tratto in arresto e verrà giudicato questa mattina con rito direttissimo.