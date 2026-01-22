Media Val Bisagno, il municipio si stringe attorno alle donne iraniane. Zattini: “Chiedete libertà, vi sosterremo”

Genova. “Prendo la parola non per discutere un atto amministrativo, ma per condividere un’espressione di sentimento che riguarda i diritti umani, la libertà e il coraggio delle donne iraniane. In questi giorni abbiamo visto immagini potenti: donne che, in Iran e nella diaspora, accendono una sigaretta per bruciare simbolicamente l’immagine del potere che le opprime. Non è un gesto di odio. È un gesto di rottura. È il segno che la paura non governa più. In Iran, per una donna, fumare in pubblico, togliersi il velo, cantare o semplicemente scegliere del proprio corpo è un atto di disobbedienza. E quando una donna compie un gesto così semplice, lo fa mettendo a rischio la propria vita. Le donne iraniane oggi non chiedono privilegi. Chiedono libertà. Chiedono di non essere punite per esistere”.

Questo il discorso pronunciato da Roberto Zattini, consigliere municipale quota Partito Democratico della Media Valbisagno, in occasione dell’ultima seduta del consiglio del Municipio IV, durante la quale il dem ha portato in aula una espressione di sentimento in solidarietà alle donne iraniane, diventate, ancora una volta simbolo della lotta per la libertà, a seguito della violenta repressione del regime degli ayatollah di Teheran.

Per l’occasione in aula è stata ascoltata Sharareh Moghadasi, attivista iraniana, da anni residente a Genova, che in questi giorni sta condividendo il messaggio di libertà del popolo iraniano, che negli ultimi decenni ha vissuto prima il regime repressivo dello scià Mohammad Reza Pahlavi e poi la rivoluzione teocratica khomeinista. Nel suo intervento Moghadasi ha ricordato le violenze di questi giorni e quelle degli anni passati, chiedendo alla comunità cittadina genovese, e non solo, una mobilitazione per la libertà dell’Iran.

Sharareh Moghadasi in consiglio municipale

“La loro forza ci ricorda che la libertà non nasce quando il potere la concede, ma quando il coraggio la accende – ha aggiunto Zattini nel suo discorso – Per questo, come consigliere municipale, sento il dovere di affermare che non siamo neutrali.Perché la neutralità, davanti alla repressione, diventa complicità. Oggi non accendiamo una vera sigaretta. Ma accendiamo metaforicamente una luce: la luce della solidarietà, della memoria e dell’impegno a non voltare lo sguardo. Accendiamo questa luce per le donne che non possono parlare, per chi è stata arrestata, ferita, uccisa, per chi continua a protestare sapendo che potrebbe non tornare a casa. Le donne iraniane stanno dimostrando che la libertà può cominciare da un gesto minuscolo, ma diventa inarrestabile quando è condivisa. La loro forza, ne sono convinto, darà la libertà. E il minimo che possiamo fare, da quest’aula, è dire con chiarezza: vi vediamo, vi ascoltiamo, vi sosterremo”.