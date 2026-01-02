  • News24
Donna cade dalla finestra in centro storico: ricoverata in codice rosso al San Martino

Trovata sul selciato dai vicini di casa, la trentenne è stata soccorso e portata cosciente all'ospedale. Indagini in corso

Genova. Allarme questa notte in vico del Duca, nel centro storico genovese, dove poco prima delle 2.30 è stata trovata in strada una donna con un trauma ad una gamba dopo una caduta dalla finestra.

Secondo quanto ricostruito a trovare la giovane donna – trentenne – sono stati dei residenti della zona, che hanno sentito i lamenti di dolore. La donna, cosciente, sarebbe caduta dal quinto piano di una abitazione della via. Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente: sarebbe da escludere il gesto volontario, mentre probabilmente si tratterebbe di un incidente domestico di cui i contorni sono ancora da definire.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Verde Genovese, insieme ai medici del 118: la donna, con una frattura scomposta ad una gamba, è stata portata al pronto soccorso del San Martino.

